Sud odbacio žalbu Žizel Maksvel: „Dokazi nedvosmisleno potvrđuju krivicu“

Američki sudija odbacio je žalbu Žizel Maksvel na presudu za trgovinu ljudima radi seksualnog iskorišćavanja, ocijenivši njene tvrdnje neozbiljnim i neutemeljenim.

Maksvel (64) služi 20-godišnju zatvorsku kaznu zbog svoje uloge u vrbovanju djevojaka za pokojnog seksualnog prestupnika Džefrija Epstajna. Osuđena je u decembru 2021. godine, prenosi Bi-Bi-Si.

Obrazloženje suda

Maksvel se žalila na presudu po pet tačaka optužnice, navodeći da su joj više puta prekršena ustavna prava. Njujorški sudija odbio je žalbu, koju je opisao kao opširnu i zbunjujuću.

U žalbi je tvrdila da nedavno objavljeni dokumenti Ministarstva pravde, povezani s Epstajnom, podržavaju njenu tvrdnju o nepravednoj osudi. Sudija je, međutim, zaključio da ti dokumenti „ne samo da je ne oslobađaju, nego je dodatno inkriminišu ili potvrđuju valjanost“ presude.

Sudija je istakao da je žalba potpuno promašena.

„Gotovo sve njene tvrdnje proceduralno su nedopuštene. Ogroman broj iskaza i dokaza sa suđenja nedvosmisleno je potvrdio njenu krivicu. Tvrdnje iz zahtjeva dokazano su neutemeljene i većinom se oslanjaju na nagađanja, iskrivljavanje činjenica ili čiste laži“, navedeno je u sudskom obrazloženju.

„Maksvel nije ponudila nijednu činjenicu koja bi mogla uticati na ishod suđenja“, zaključio je sudija. Istovremeno je upozorio Maksvel da ne podnosi nove žalbe jer se „neće smatrati podnesenima u dobroj vjeri“.

Kontekst slučaja i reakcije

Maksvel je osuđena jer je pomagala Epstajnu u seksualnom zlostavljanju. Tužioci su tokom suđenja dokazali da je od 1994. do 2004. godine vrbovala i pripremala djevojke, od kojih su neke imale samo 14 godina. Epstajn, koji je 2019. godine umro u zatvoru, potom ih je seksualno zlostavljao.

U februaru ove godine Maksvel se putem video-linka javila na sjednicu Odbora za nadzor Predstavničkog doma američkog Kongresa, ali je odbila da odgovara na pitanja. Iskoristila je pravo na šutnju zagarantovano Petim amandmanom.

Predsjednik Odbora, republikanac Džejms Komer, rekao je da je takav ishod veliko razočaranje.

„Imali smo mnogo pitanja o zločinima koje su ona i Epstajn počinili, kao i o mogućim saučesnicima“, dodao je Komer.

Mogućnost predsjedničkog pomilovanja

Maksvel je ranije zatražila pomilovanje od američkog predsjednika Donalda Trampa. Upitan prošlog oktobra da li će razmotriti njen slučaj, Tramp je odgovorio: „O tome ne bih ni razmišljao“.

Zatim je dodao: „Ne znam ništa o tome, razgovaraću s Ministarstvom pravde“.

Američki Senat je prošlog mjeseca usvojio rezoluciju protiv bilo kakvog predsjedničkog pomilovanja Žizel Maksvel.

(Indeks.hr)