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Određen pritvor za Gorana Čubrilu za pomoć Vujoviću

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Autor:

ATV redakcija
26.08.2026 09:12

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Жељко Вујовић спроведен у ОЈТ Требиње
Foto: ATV

Određen je pritvor za Gorana Čubrila, zbog postojanja osnovane sumnje da je počinio krivično djelo "Pomoć učiniocu poslije izvršenog krivičnog djela".

"Postupajući sudija za prethodni postupak Osnovnog suda u Trebinju, odlučujući o prijedlogu za određivanje pritvora Okružnog javnog tužilaštva u Trebinju, broj: T16 0 KT 0016172 26 od 24.08.2026. godine, dana 25.08.2026. godine donio je Rješenje broj: 95 0 K 101024 26 Kpp kojim je osumnjičenom G. Č. odredio pritvor zbog postojanja osnovane sumnje da je počinio krivično djelo Pomoć učiniocu poslije izvršenog krivičnog djela iz člana 333. stav 3. u vezi sa stavom 1. Krivičnog zakonika Republike Srpske", navodi Osnovni sud u Trebinju.

Kako se dalje navodi u saopštenju, pritvor po ovom rješenju može trajati najduže mjesec dana, a ima se računati od dana 23.08.2026. godine od 02.50 časova, kao časa lišenja slobode.

Pritvor je prema osumnjičenom Goranu Čubrilu određen zbog postojanja pritvorskih razloga iz člana 197. stav 1. tačka b) Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske, saopštio je Osnovni sud u Trebinju.

Жељко Вујовић

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Podsjećanja radi, Željko Vujović osumnjičen je da je u selu Bijeljani kod Bileće na konjičkim trkama prilikom bahate i nekontrolisane vožnje gazio ljude pri čemu je troje lica povrijedio te im nanio lakše tjelesne povrede.

Okružni sud u Trebinju danas će odlučivati i o prijedlogu za određivanje mjere pritvora Željku Vujoviću, potvrdio je za ATV predsjednik ovog suda Bojan Stević.

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Tagovi :

Željko Vujović

Goran Čubrilo

konjske trke

selo Bijeljani

Okružni sud Trebinje

Osnovni sud Trebinje

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