Maloljetna ulazi u rijaliti, ni školu nije završila: Majka potpisala saglasnost

Nova učesnica „Elite 10“, sedamnaestogodišnja Jovana Kosovac iz Novog Sada, već je privukla veliku pažnju javnosti, iako još nije ni zakoračila u „Belu kuću“.

Mlada takmičarka je, u pratnji majke, došla kako bi bila potpisana saglasnost za njen ulazak u rijaliti, budući da nema dovoljno godina da samostalno donese takvu odluku.

Uprkos protivljenju dijela porodice i prijatelja, Jovana je, kako tvrdi, čvrsto riješena da postane dio projekta i napravi šou o kojem će se dugo pričati. Kako je izazvala veliku pažnju javnosti, u javnosti su se pojavili i detalji o mladoj rijaliti takmičarki koja će učestvovati u „Eliti 10“.

Jovana Kosovac dolazi iz Novog Sada, a sa samo 17 godina, kako sama tvrdi, iskusila je životne situacije koje su, prema njenim riječima, bile veoma burne. Posebnu pažnju privukla je izjavama koje je dala za „Srbija šou biz“, kao i tvrdnjama da je svojevremeno bila upletena u ljubavne odnose sa zauzetim muškarcima.

Tvrdi da je rasturila više brakova

Jovana je bez ustručavanja rekla da je, kako tvrdi, bila razlog raspada više brakova, a posebno je šokirala tvrdnjom da među muškarcima o kojima govori ima i poznatih lica.

„Postoje muškarci koji su bili u „Zadruzi“ i koji tek treba da uđu, rasturila sam više brakova. Ponosna sam na to, ženama sam objasnila kakvi su ti muškarci. Ja rasturim brak, pa odem. Bilo je muškaraca sa Dedinja, malo starijih. Jedan je i dalje u braku“, rekla je Jovana okupljenim medijima koji su je čekali ispred Pinka.

Njene tvrdnje izazvale su brojne reakcije, posebno zbog toga što najavljuje da bi se u rijalitiju mogla otvoreno suočiti sa ljudima iz svoje prošlosti.

Ni srednju školu nije završila

Osim ljubavnih skandala, Jovana je ranije pričala i o sukobima i burnim situacijama iz svog života, zbog čega se već sada postavlja pitanje kakvu će atmosferu donijeti u „Belu kuću“.

Podsjetimo, prije nego što je sa majkom došla da potpiše ugovor, Jovana je za medije govorila i o svom ulasku u rijaliti.

„Nismo se još dogovorili, tek kad dođe majka, bez nje ništa. Rijaliti „Elita 10“ mi je preči od škole, školu ne volim, nisam završila ni srednju. Tukla sam se, izbačena sam. Sa tatom ne živim, razvedeni su, bilo je nasilja u porodici. Tata je tukao mamu i mene. Bio je alkoholičar, sad se promijenio, ali prošlost ne može da se zaboravi. Ponekad se čujemo, ali nismo u kontaktu“, rekla je ona.

Iako je još uvijek maloljetna, Jovana očigledno nema namjeru da se povuče pred kamerama. S obzirom na ono što je već otkrila prije samog ulaska, njeno učešće u „Eliti 10“ već je izazvalo veliku pažnju javnosti.

(Kurir)