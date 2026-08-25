''Najmlađi djed na estradi'' Cobe dobio prvu unuku sa 39 godina

Pjevač Slobodan Batjarević Cobe publici je poznat po učešću u Zvezdama Granda, gdje je 2007. godine stigao do finala. Ipak, osim muzičke karijere, pažnju javnosti privukao je i njegov privatni život.

Cobe se veoma mlad oženio, a sa suprugom Anom dobio je sina Nebojšu i kćerku Slađanu. Njegov sin zasnovao porodicu te je sa samo 39 godina postao djed.

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Njegovo prvo unuče, djevojčica Ana, rođeno je u Berlinu, gdje danas živi njegov sin. Cobe je tada kroz šalu govorio da je najmlađi djed na estradi.

Godinama kasnije porodica mu je postala još brojnija, a pjevač je dobio i druge unuke. Iako se u jednom periodu povukao iz javnosti, Cobe se povremeno pojavljivao u medijima, dok je porodica ostala jedan od najvažnijih dijelova njegovog života.

On je sada proslavio rođendane svoje dvije unuke. Jedna je proslavila treći, a druga peti rođendan.

"Dedine princeze slave rođendan", napisao je u opisu objave koja je privukla mnogo pažnje, ali i čestitki u komentarima, prenosi Kliks.

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Pjevač je ranije govorio da mu je porodica veoma važna, posebno zbog toga što mu sin i njegova porodica žive u Njemačkoj. Zbog toga je vrijeme provedeno s djecom i unucima za njega imalo poseban značaj.