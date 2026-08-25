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Tom Kruz očajnički traži djevojku: "Umorio se od samoće"

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Autor:

ATV redakcija
25.08.2026 10:05

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Том Круз говори током финалне утакмице Свјетског првенства у фудбалу између Шпаније и Аргентине у Ист Радерфорду, Њу Џерзи, близу Њујорка, у недјељу, 19. јула 2026. године.
Foto: Tanjug/AP Photo/Julio Cortez

Glumac Tom Kruz možda jeste jedna od najvećih filmskih zvijezda na svijetu, multimilioner i jedno od najprepoznatljivijih lica Holivuda, ali prema riječima ljudi koji su mu bliski, postoji jedan dio njegovog života koji i dalje ostaje frustrirajuće nerješen – ljubav.

Izvori bliski 64-godišnjem glumcu rekli su za Dejli Mejl da se Kruz umorio od samoće. Takođe otkrivaju o kojoj bivšoj partnerki odbija da govori i ko je, prema njihovim riječima, "ona koja mu je izmakla".

"Tom je frustriran jer ne može da pronađe ljubav, jer se osjeća usamljeno", rekao je jedan izvor, naglašavajući da ipak nije očajan zbog toga da bude u vezi. Izvor je dodao i da Viktorija Bekam pokušava da ga upozna sa mlađim ženama.

Kruz svakako nema oskudan ljubavni život. Bio je u braku tri puta – sa Mimi Rodžers, Nikol Kidman, sa kojom ima dvoje djece, i Kejti Holms, sa kojom ima ćerku.

Tokom godina povezivali su ga i sa nekoliko drugih žena. Najskorije se pričalo da je bio u vezi sa glumicom Anom de Armas (38), iako se ne zna da je Kruz već neko vrijeme bio u ozbiljnoj, dugoj vezi.

De Armas je u međuvremenu nastavila dalje i započela novu vezu.

"Tomu je bilo teško da vidi da je nastavila dalje, ali srećan je zbog nje ako je ona srećna", rekao je izvor.

Том Круз

Scena

Nikol Kidman prvi put otvoreno o braku sa Tom Kruzom!

Još jedna bivša partnerka koja je nedavno započela novu vezu jeste Kruzova treća supruga, Kejti Holms, iako su njegova osjećanja prema njoj navodno mnogo složenija.

"Raskid sa Kejti Holms bio je javno poniženje za njega. Mislim da mu je bilo teško da vidi da je nastavila dalje, ali istina je da niko ne zna šta on osjeća. Ne voli da priča o njoj i svi koji su mu bliski znaju da je ne treba pominjati kada je on u blizini", rekao je izvor.

Kruz je i dalje blizak sa Konorom i Izabelom, svoje dvoje djece koje je dobio sa Kidman. S druge strane, njegov odnos sa Suri, ćerkom koju ima sa Kejti Holms, potpuno je drugačiji. Njih dvoje su, prema navodima, godinama otuđeni, a Suri je izbacila Kruzovo prezime iz imena koje javno koristi.

Nije poznato da li je Kruz pokušao da obnovi odnos sa ćerkom. Posljednji put su zajedno fotografisani 2012. godine.

(b92)

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Tom Kruz

Ljubav

glumac

žena

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