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Kortni Kardašijan u minijaturnom bikiniju zapalila mreže

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Autor:

ATV redakcija
25.08.2026 07:53

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Foto: Instagram/kourtneykardash/printscreen

Kortni Kardašijan privukla je pažnju fotografijama s porodičnog odmora, na kojima je pozirala u minijaturnom bikiniju i pokazala vitku figuru.

Zvijezda rijaliti programa i osnivačica brenda Posks podijelila je na Instagramu fotografije s putovanja na kojem je uživala sa suprugom Travisom Barkerom i članovima njihove velike, spojene porodice.

Na jednoj od fotografija Kortni pozira u metalik bikiniju u dramatičnom pustinjskom pejzažu, podižući ruke iznad glave.

Na drugim snimcima pojavljuje se u bikiniju s leopard printom, uz šešir i sunčane naočale.

Dio fotografija opisala je kratkom porukom:

– Djevojka na velikom porodičnom odmoru.

Sudeći prema objavljenim fotografijama, porodica je imala prilično aktivan odmor. Uživali su u vožnji čamcem, vodenim sportovima, planinarenju i penjanju po stijenama.

Na jednom od snimaka Kortni pozira s Atijanom de la Hojom, koja je također nosila kupaći kostim.

Atijana je kćerka Šane Mokle i slavnog boksera Oskara de la Hoje. Travis ju je, međutim, pomagao odgajati i s njom ima blizak odnos.

Na odmoru je bio i Travisov sin Lendon Barker, koji je fotografisan kako odmara na čamcu.

Kortni je podijelila i snimak svoje kćerke Penelope Disik, koja joj maše s drugog čamca, kao i fotografiju sina Mejsona Disika tokom planinarenja.

Posebnu pažnju privukla je fotografija na kojoj Travis nježno drži njihovog dvogodišnjeg sina Rokija Trinaestog Barkera.

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Kortni s bivšim partnerom Skotom Disikom ima troje djece – Mejsona, Penelope i Rejna.

Rejn nije viđen na fotografijama s ovog putovanja.

Travis Barker, bubnjar grupe Blink-182, iz prethodnog braka sa Šanom Mokler ima sina Lendona i kćerku Alabamu.

Kortni i Travis vjenčali su se 2022. godine, nakon što su vezu javno potvrdili 2021. godine.

Njihova velika porodica danas je jedna od najpoznatijih spojenih porodica u svijetu rijaliti i pop kulture.

(Avaz)

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