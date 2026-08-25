Požari kod Trebinja: Gori u Tulima, Turmentima i oko brda Strač

Autor:ATV redakcija
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Helikopter Uprave za vazduhoplovstvo Republike Srpske i vatrogasci gase požare u selima Tuli, Turmenti i oko brda Strač u Trebinju koji trenutno ne ugrožavaju imovinu ljudi i naseljena mjesta, rekao je Srni komandir trebinjskih vatrogasaca Dejan Kašiković.
Kašiković je naveo da se vatra približava kućama Šaraba u selu Turmenti, ali za sada nije kritično.
On je rekao da su vatrogasci imali tešku noć i da su uspjeli da odbiju požar od kuća u selima, kao i da suzbiju liniju u okolini brda Strač koja je išla prema gradu.
"Noćas je na terenu bilo 15 vatrogasaca sa četiri navalna vozila", rekao je Kašiković.
Požari u okolini Trebinja aktivni su danima.
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