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Požari kod Trebinja: Gori u Tulima, Turmentima i oko brda Strač

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Autor:

ATV redakcija
25.08.2026 08:40

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Пожар у Турментима.
Foto: ATV

Helikopter Uprave za vazduhoplovstvo Republike Srpske i vatrogasci gase požare u selima Tuli, Turmenti i oko brda Strač u Trebinju koji trenutno ne ugrožavaju imovinu ljudi i naseljena mjesta, rekao je Srni komandir trebinjskih vatrogasaca Dejan Kašiković.

Kašiković je naveo da se vatra približava kućama Šaraba u selu Turmenti, ali za sada nije kritično.

On je rekao da su vatrogasci imali tešku noć i da su uspjeli da odbiju požar od kuća u selima, kao i da suzbiju liniju u okolini brda Strač koja je išla prema gradu.

"Noćas je na terenu bilo 15 vatrogasaca sa četiri navalna vozila", rekao je Kašiković.

Požari u okolini Trebinja aktivni su danima.

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Tagovi :

požar

Trebinje

Vatrogasci

Dejan Kašiković

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