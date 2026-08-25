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Požar u selu Vranovina kod Foče lokalizovan

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Autor:

ATV redakcija
25.08.2026 07:30

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Врановина код Фоче пожар гори кућа ватра
Foto: RTRS

Požar u selu Vranovina kod Foče, na granici sa Crnom Gorom noćas je lokalizovan, izjavio je za RTRS Vladan Radović, starješina Teritorijalno vatrogasne jedinice Foča.

Ekipe su na terenu i dalje, dežuraju kako se požar ponovo ne bi rasplamsao.

Podsjetimo, u ovom požaru izgorjele su dvije kuće i više pomoćnih objekata. Nije bilo povrijeđenih lica.

(RTRS)

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Foča

požar

lokalizovan požar

vatra

Vatrogasci

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