Požar u selu Vranovina kod Foče lokalizovan

Požar u selu Vranovina kod Foče, na granici sa Crnom Gorom noćas je lokalizovan, izjavio je za RTRS Vladan Radović, starješina Teritorijalno vatrogasne jedinice Foča.

Ekipe su na terenu i dalje, dežuraju kako se požar ponovo ne bi rasplamsao.

Podsjetimo, u ovom požaru izgorjele su dvije kuće i više pomoćnih objekata. Nije bilo povrijeđenih lica.

(RTRS)