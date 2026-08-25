Logo

Konačno stiže kiša, ovo je mapa padavina

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor

Autor:

ATV redakcija
25.08.2026 08:15

Komentari:

0
Коначно стиже киша, ово је мапа падавина

Sušni period bez kiše danas će se nakratko prekinuti što će donijeti i koliko toliko prijatniju temperaturu.

Širom BiH se očekuju padavine, ali ne prevelikog intenziteta. Predviđa se da će se slabija kiša premiještati od zapada ka istoku i sjeveru u nekoliko navrata.

Ovo će biti dio velike vremenske promjene koja će prvo doći u Hrvatsku uz moguća upozorenja da je riječ o olujnom vremenu. U BiH će padavine biti slabije, ali će donijeti prijeko potrebno osvježenje.

Maksimalna temperatura danas iznosiće 30 stepeni, a tako će biti i sutra bez padavina. Četvrtak minimalna i maksimalna rastu što je uvertira u petak koji će biti rekordno topao dan.

Топлотна купола

Društvo

Stiže najtopliji dan ove godine! Meteorolog najavio 44 stepena za BiH

Gdje se očekuju padavine

Prema procjenama sajtova specijalizovanih za praćenje vremenskih prilika, prve padavine se očekuju u podne. Oblak iz Hrvatske prvo će doći u Krajinu. Očekuje se da će Drvar, Glamoč i Livno prvi dobiti rashlađenje.

Процјене падавина у 14 часова
Procjene padavina u 14 časova
Windy.com

Od 12 do 15 časova očekuje se da će padavine zahvatiti veći dio BiH. Tada bi kišu mogli da očekuju od Prijedora i Bijeljine, preko Bugojna, Fojnice do Sarajeva.

Procjene predviđaju da će u 17 časova padavine zahvatiti skoro čitavu BiH, osim juga. Moguće je da će u Brodu, Mrkonjić Gradu, Banjaluci, Velikoj Kladuši, Vlasenici padati jača kiša.

Процјене падавина у 17 часова
Procjene padavina u 17 časova
Windy.com

Za kraj dana, oko 20 časova, predviđa se slabljenje padavina i nešto jača kiša koja bi mogla da zadesi Doboj i Tuzlu.

Процјене падавина у 20 часова
Procjene padavina u 20 časova
Windy.com

Kada je u pitanju zvanična prognoza RHMZ, oni kažu sljedeće:

"Toplo, sparno i promenljivo oblačno uz sunčane periode i povremenu kišu. Slaba kiša će se premeštati od zapada ka istoku i severu u nekoliko navrata. Količine padavina će biti male i neujednačene. Kasnije popodne i uveče na sjeveru, u široj regiji oko rijeke Save, može biti i jačih pljuskova uz lokalne nepogode. Na jugu ostaje pretežno sunčano".

Vjetar: slab do umjeren, jugozapadni i zapadni. Uveče na severu u zonama pljuskova povremeno jak severni.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Vremenska prognoza

Kiša

padavine

Vrijeme danas

Komentari (0)

Pročitajte više

Људи носе тијело извучено из зграде која се срушила усљед земљотреса у Ла Гваири, Венецуела, у четвртак, 30. јула 2026.

Svijet

Broj poginulih u Venecueli premašio 6.500

1 h

0
Порука из Москве: "Јасно је, то је егзистенцијална пријетња"

Svijet

Poruka iz Moskve: "Jasno je, to je egzistencijalna prijetnja"

1 h

0
Беба

Društvo

U Srpskoj rođene 23 bebe

1 h

0
пјевачице сестре музика свађа сукоб

Svijet

Indi objavila jezivu poruku: "Umrle su mi majka i sestra i nisam u žalosti!"

1 h

0

Više iz rubrike

Беба

Društvo

U Srpskoj rođene 23 bebe

1 h

0
Нестао је Хери, власник нуди 1.000 КМ за помоћ

Društvo

Nestao je Heri, vlasnik nudi 1.000 KM za pomoć

1 h

0
Црква

Društvo

Ove molitve samo danas imaju posebnu jačinu! Srpska pravoslavna crkva se sjeća Svetih mučenika

2 h

0
хороскоп звијезде Мјесец

Društvo

Dnevni horoskop za 25. avgust

2 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

09

19

Ako cijeli dan provodite sjedeći – jednostavna vježba za leđa i vrat može vam pomoći

09

06

SAD nude milione za informacije o pet visokih iranskih zvaničnika

08

58

„Zaštitimo djecu u saobraćaju“: Đaci ponovo na ulicama

08

56

Rekordan broj odrona na Mon Blanu: Čak 450 od početka godine

08

47

Na ovoj farmi nema pesticida i đubriva, štetočine odbijaju zvukom

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima