Konačno stiže kiša, ovo je mapa padavina

Sušni period bez kiše danas će se nakratko prekinuti što će donijeti i koliko toliko prijatniju temperaturu.

Širom BiH se očekuju padavine, ali ne prevelikog intenziteta. Predviđa se da će se slabija kiša premiještati od zapada ka istoku i sjeveru u nekoliko navrata.

Ovo će biti dio velike vremenske promjene koja će prvo doći u Hrvatsku uz moguća upozorenja da je riječ o olujnom vremenu. U BiH će padavine biti slabije, ali će donijeti prijeko potrebno osvježenje.

Maksimalna temperatura danas iznosiće 30 stepeni, a tako će biti i sutra bez padavina. Četvrtak minimalna i maksimalna rastu što je uvertira u petak koji će biti rekordno topao dan.

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Gdje se očekuju padavine

Prema procjenama sajtova specijalizovanih za praćenje vremenskih prilika, prve padavine se očekuju u podne. Oblak iz Hrvatske prvo će doći u Krajinu. Očekuje se da će Drvar, Glamoč i Livno prvi dobiti rashlađenje.

Procjene padavina u 14 časova Windy.com

Od 12 do 15 časova očekuje se da će padavine zahvatiti veći dio BiH. Tada bi kišu mogli da očekuju od Prijedora i Bijeljine, preko Bugojna, Fojnice do Sarajeva.

Procjene predviđaju da će u 17 časova padavine zahvatiti skoro čitavu BiH, osim juga. Moguće je da će u Brodu, Mrkonjić Gradu, Banjaluci, Velikoj Kladuši, Vlasenici padati jača kiša.

Procjene padavina u 17 časova Windy.com

Za kraj dana, oko 20 časova, predviđa se slabljenje padavina i nešto jača kiša koja bi mogla da zadesi Doboj i Tuzlu.

Procjene padavina u 20 časova Windy.com

Kada je u pitanju zvanična prognoza RHMZ, oni kažu sljedeće:

"Toplo, sparno i promenljivo oblačno uz sunčane periode i povremenu kišu. Slaba kiša će se premeštati od zapada ka istoku i severu u nekoliko navrata. Količine padavina će biti male i neujednačene. Kasnije popodne i uveče na sjeveru, u široj regiji oko rijeke Save, može biti i jačih pljuskova uz lokalne nepogode. Na jugu ostaje pretežno sunčano".

Vjetar: slab do umjeren, jugozapadni i zapadni. Uveče na severu u zonama pljuskova povremeno jak severni.