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U Srpskoj rođene 23 bebe

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Autor:

ATV redakcija
25.08.2026 08:10

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Беба
Foto: pexels/Helena Lopes

U Republici Srpskoj u protekla 24 časa rođene su 23 bebe - 12 djevojčica i 11 dječaka, rečeno je Srni u porodilištima.

Osam beba rođeno je u Banjaluci, tri u Nevesinju, po dvije u Bijeljini, Istočnom Sarajevu, Foči, Gradišci i Prijedoru, a po jedna u Trebinju i Zvorniku.

U Banjaluci je rođeno šest djevojčica i dva dječaka, u Nevesinju dvije djevojčice i jedan dječak, u Bijeljini i Istočnom Sarajevu po dva dječaka, Foči dvije djevojčice, u Gradišci djevojčica i dječak, kao i u Prijedoru, dok je u Zvorniku i Trebinju rođen po jedan dječak.

Porođaja u protekla 24 časa nije bilo u porodilištu u Doboju.

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rođene bebe

bebe

Republika Srpska

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