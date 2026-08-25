U Srpskoj rođene 23 bebe

U Republici Srpskoj u protekla 24 časa rođene su 23 bebe - 12 djevojčica i 11 dječaka, rečeno je Srni u porodilištima.

Osam beba rođeno je u Banjaluci, tri u Nevesinju, po dvije u Bijeljini, Istočnom Sarajevu, Foči, Gradišci i Prijedoru, a po jedna u Trebinju i Zvorniku.

U Banjaluci je rođeno šest djevojčica i dva dječaka, u Nevesinju dvije djevojčice i jedan dječak, u Bijeljini i Istočnom Sarajevu po dva dječaka, Foči dvije djevojčice, u Gradišci djevojčica i dječak, kao i u Prijedoru, dok je u Zvorniku i Trebinju rođen po jedan dječak.

Porođaja u protekla 24 časa nije bilo u porodilištu u Doboju.