U Srpskoj rođene 23 bebe

Autor:ATV redakcija
Komentari:0
U Republici Srpskoj u protekla 24 časa rođene su 23 bebe - 12 djevojčica i 11 dječaka, rečeno je Srni u porodilištima.
Osam beba rođeno je u Banjaluci, tri u Nevesinju, po dvije u Bijeljini, Istočnom Sarajevu, Foči, Gradišci i Prijedoru, a po jedna u Trebinju i Zvorniku.
U Banjaluci je rođeno šest djevojčica i dva dječaka, u Nevesinju dvije djevojčice i jedan dječak, u Bijeljini i Istočnom Sarajevu po dva dječaka, Foči dvije djevojčice, u Gradišci djevojčica i dječak, kao i u Prijedoru, dok je u Zvorniku i Trebinju rođen po jedan dječak.
Porođaja u protekla 24 časa nije bilo u porodilištu u Doboju.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Srbija
13 h0
Svijet
13 h0
Svijet
21 h0
Društvo
1 d0
Najnovije
Najčitanije
09
19
09
06
08
58
08
56
08
47
Trenutno na programu