Indi objavila jezivu poruku: "Umrle su mi majka i sestra i nisam u žalosti!"

Kontroverzna pjevačica Indi podijelila je jezivu objavu na svom zvaničnom Instagram profilu, koja je šokirala javnost.

„Juče su mi preminule majka i sestra. U jednom danu dva života su se ugasila za mene. Nisam u žalosti. Samo da se zna! 23.08.2026. Od danas nemam ni majku, ni sestru“, navela je Indi na svom Instagram storiju.

Ova objava šokirala je fanove širom regiona, ali se Aradinovićeva ovdje nije zaustavila, već je nastavila sa prozivkama na račun njene sestre, Edite Aradinović, koja je nedavno postala i majka.

Indi objava Instagram 1 Instagram/printscreen

„Edita, zamolila bih te da u ovim najljepšim trenucima i teškim kako kažeš se tako i ponašaš i ophodiš prema životu. Meni je tebe žao što se upravo kontradiktorno ponašaš, od onoga što lijepo govoriš u javnosti. Ti i ja najbolje znamo zašto i kako si dovela do ovoga, da JEDNO PRIČAŠ, A DRUGO RADIŠ. Nema potrebe da me neko tako voli“, navela je Indi.

Indi objava Instagram 2 Instagram/printscreen

Podsjećanja radi, ovo nije prvi sukob na relaciji sestara Aradinović, a koje su se nekoliko puta u prošlosti svađale i mirile, a dolazilo je i do fizičkog obračuna.

Razlog pomenute objave javnosti još uvijek nije poznat, dok na društvenim mrežama mnogobrojni fanovi očekuju Editin odgovor.