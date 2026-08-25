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Pentagon ne isključuje upotrebu vojne sile protiv Teherana

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Autor:

ATV redakcija
25.08.2026 07:27

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Пентагон се види са Вашингтоновог споменика у сриједу, 19. августа 2026. године, у Вашингтону.
Foto: Tanjug/AP Photo/Alex Brandon

Administracija predsjednika SAD Donalda Trampa ne isključuje upotrebu vojne sile protiv Irana, izjavio je ministar rata Pit Hegset.

"Ne isključujemo izvođenje udara bilo gdje u Ormuskom moreuzu ili oko Irana", rekao je Hegset novinarima.

Komentarišući najave administracije da planira "ekonomski dan De" protiv iranske ekonomije, Hegset je dodao da Iran neće moći da izdrži ekonomski pritisak koji se na njega vrši, prenio je Rojters.

Ministarstvo finansija SAD najavilo je da uvodi nove sankcije za više od 60 pravnih lica, pojedinaca i plovila povezanih sa Iranom.

Ministar Skot Besent rekao je da će zemljama koje ne budu poštovale nove američke sankcije Iranu faktički biti uskraćen pristup američkom dolaru, javio je TASS.

On je dodao da je upozorenje odgovarajući pristup, i da ne želi da uništi globalni finansijski sistem isključivanjem zemalja iz dolarskog platnog sistema, prenosi Srna.

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Iran

Izrael

Teheran

Ormuski moreuz

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