Vrhovni sud SAD-a omogućio Trampu da ograniči glasanje poštom

Vrhovni sud SAD danas je ukinuo sudsku odluku kojom je administraciji predsjednika Donalda Trampa bilo onemogućeno sprovođenje njegove izvršne uredbe kojom se ograničava korišćenje glasanja poštom uoči izbora za Kongres u novembru, koji će odlučiti koja će stranka kontrolisati taj dom.

Sudije su prihvatile hitni zahtjev Ministarstva pravde da se privremeno obustavi sprovođenje zabrane koju je u junu izrekla američka sudija Indira Talvani iz Bostona. Ona je Trampovoj administraciji onemogućila sprovođenje uredbe u 23 savezne države, u kojima većinom upravljaju demokrate, te u Vašingtonu, koje su tužbama željele da zaustave uredbu.

Konzervativna većina protiv liberalnih sudija

Vrhovni sud ima konzervativnu većinu od šest prema tri. Troje liberalnih sudija protivilo se odluci.

Odluka Vrhovnog suda ostavlja otvorenom mogućnost da savezne države ponovo podnesu tužbu u narednim mjesecima, kako se budu približavali izbori za Kongres.

Trampova izvršna uredba, donesena u martu, naložila je Ministarstvu domovinske bezbjednosti da sastavi i saveznim državama dostavi spisak američkih državljana koji imaju pravo glasa u svakoj od njih, dok je Ministarstvu pravde naloženo da prioritet da istragama i krivičnom gonjenju državnih i lokalnih izbornih službenika koji izdaju glasačke listiće osobama za koje se smatra da „nemaju pravo“ da glasaju na saveznim izborima.

Uredbom je takođe propisano da američka poštanska služba dostavlja glasačke listiće samo biračima koji se nalaze na odobrenom spisku birača koji glasaju poštom u pojedinoj saveznoj državi. Poštanska služba nedavno je preduzela korake za sprovođenje Trampove uredbe.

Tramp je obećao da će prije izbora za Kongres na nacionalnom nivou ukinuti korišćenje glasačkih listića koji se šalju poštom i već duže vrijeme dovodi u pitanje bezbjednost takvog načina glasanja, iako su dokazi o izbornim prevarama rijetki.

Politička pozadina spora

Republikanci nastoje da zadrže kontrolu nad Kongresom na veoma neizvjesnim izborima. Ograničavanje glasanja poštom koristilo bi republikancima jer su demokratski birači tradicionalno češće koristili takav način glasanja.

Trampova izvršna uredba dio je njegovih širih nastojanja da uvede temeljne promjene u američki izborni sistem. Američki predsjednik, koji je iznosio netačne tvrdnje o rasprostranjenim izbornim prevarama na američkim izborima, uključujući i njegov poraz od demokrate Džoa Bajdena 2020. godine, vrši pritisak na Kongres pod kontrolom republikanaca da usvoji kontroverzni paket ograničenja biračkih prava pod nazivom „SEJV Amerika akt“ (SAVE America Act).

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