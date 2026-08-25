Zastrašujući prizori sa juga Francuske: Snažan tornado rušio kuće i nosio krovove, najmanje 26 povrijeđenih

Jug Francuske pogodilo je izuzetno snažno nevrijeme praćeno razornim tornadom koji je napravio pravu pustoš u mjestu Pomas, u blizini Karkasonea.

Prema informacijama lokalnih vlasti, u naletu zračne stihije povrijeđeno je najmanje 26 osoba, dok smrtnih slučajeva na sreću nije bilo.

Razorni tornado formirao se u kasnim poslijepodnevnim satima (oko 17:20 sati) unutar izrazito snažne superćelijske oluje koja se kretala između Karkasonea i Limouxa u departmanu Aude. Živoliki vrtlog nosio je krovove, rušio zidove i potpuno uništavao pojedine objekte.

Na terenu su sve raspoložive vatrogasne jedinice, žandarmerija i spasioci koji pretražuju ruševine i pomažu mještanima.

Uništeno je ili teško oštećeno više od 100 objekata. Oko 2.800 domaćinstava ostalo je bez električne energije. Pored tornada, područje je zasuo i grad promjera do četiri centimetra.

Francuski meteorolozi izdali su vanredno upozorenje odmah po uočavanju pojave na radarima: "Super ćelija u departmanu Aude stvara razoran tornado koji ima trajan kontakt s površinom zemlje. Izbjegavajte ovo područje; ova oluja predstavlja direktnu opasnost po ljudske živote!"

Prema radarskim snimcima, zapadno od oluje formirala se još jedna snažna super ćelija neposredno prije pojave tornada. Upravo je interakcija između dvije olujne ćelije stvorila specifične uslove za nastanak ovako jakog vrtloga na neuobičajenoj lokaciji.

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