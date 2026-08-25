Preminuo drugi najbogatiji Nijemac

Klaus-Mihael Kine, većinski akcionar švajcarske logističke kompanije Kine + Nagel, preminuo je u noći na ponedjeljak u 89. godini u švajcarskom Šindelegiju.

Kine je rođen u Hamburgu, a sa ocem se šezdesetih godina prošlog vijeka preselio u Švajcarsku. Prema ovogodišnjoj Forbsovoj listi, njegovo bogatstvo procjenjivalo se na 41,9 milijardi dolara, čime je bio 47. najbogatiji čovjek na svijetu i drugi najbogatiji Nijemac, odmah iza Ditera Švarca.

Najveći pojedinačni akcionar Lufthanze, imao je značajan udio i u Fliksu

Preko svog Kine Holdinga bio je vlasnik ili suvlasnik brojnih velikih kompanija. Holding je imao 53 odsto udjela u Kine + Nagelu, najvećoj svjetskoj kompaniji za vazdušni i pomorski prevoz tereta. Kompaniju je 1890. godine suosnovao Kineov djed August Kine, a Klaus-Mihael Kine je od porodičnog preduzeća izgradio globalnu logističku grupaciju.

Kine je bio i vlasnik 30 odsto udjela u brodskoj kompaniji Hapag-Lojd. Godine 2008. okupio je grupu investitora koja je dogovorila kupovinu Hapag-Lojdovog poslovanja sa kontejnerskim prevozom sa sjedištem u Hamburgu od kompanije TUI, kako bi spriječila njegovo pripajanje velikom globalnom konkurentu.

Od 2022. godine Kine je bio i najveći pojedinačni akcionar njemačkog avio-prevoznika Lufthanze, sa 20 odsto glasačkih prava. Imao je i značajan manjinski udio u kompaniji Fliks, koja se bavi autobuskim i željezničkim prevozom te organizacijom putovanja, kao i veliki udio u kompaniji Brentag, koja se bavi trgovinom hemikalijama, navodi Di Cajt.

Snažno vezan za sjevernu Njemačku

Bio je istaknuta figura u globalnoj brodskoj i logističkoj industriji. Glavnim izvršnim direktorom Kine + Nagela postao je 1975. godine, a od 1992. do 2011. bio je predsjednik upravnog odbora, piše Rojters.

Kine je bio snažno vezan za sjevernu Njemačku, posebno svoj rodni Hamburg, gdje se posljednjih godina takođe aktivno uključivao u velike projekte. Jedan od njegovih posljednjih velikih projekata bio je plan izgradnje nove operske kuće, a bio je uključen i u projekat Elbtovera.

Bio je i investitor u fudbalski klub Hamburger SV. Kine je klub podržavao zajmovima koji su kasnije djelimično pretvoreni u vlasničke udjele. Godine 2015. kupio je i prava na ime stadiona te mu vratio naziv Folksparkštadion. Njegov holding je imao 13,5 odsto udjela u fudbalskom klubu HSV, čime je bio drugi najveći pojedinačni akcionar kluba.