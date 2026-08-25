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Analena Berbok našla novi posao

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Autor:

ATV redakcija
25.08.2026 07:15

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Аналена Бербок нашла нови посао

Njemačkoj političarki Analeni Berbok uskoro ističe mandat predsjednice Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, ali prema nezvaničnim saznanjima njemačkih medija, ona ostaje u Njujorku da bi nastavila karijeru kao predavač na Univerzitetu Kolumbija.

Prema saznanjima njemačke novinske agencije DPA i Tabl Medija, Analena Berbok, političarka iz redova Zelene stranke, na jesen će postati predavač na Kolumbiji na predmetu globalno liderstvo i kodirektorka master programa javne administracije u oblasti globalnog liderstva, prenosi Špigel.

Na Univerzitetu Kolumbija master program javne administracije namijenjen je menadžerima sa najmanje 10 godina profesionalnog iskustva.

Jednogodišnji mandat Berbokove na položaju predsjedavajuće Generalne skupštine UN zvanično se završava 8. septembra, a na toj funkciji će je naslijediti Kalilur Rahman iz Bangladeša.

Berbokova je ranije rekla da se osjeća prijatno u Njujorku i da uživa u tome što je „uronila u raznolikost grada”, prenosi Tanjug. „I da budem iskrena, za mene je to ponekad veoma oslobađajuće”, rekla je ona njemačkim medijima ubrzo nakon što je stupila na dužnost u UN u Njujorku.

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Tagovi :

Analena Berbok

Političari

posao

Ujedinjene nacije

Njujork

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