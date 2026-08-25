Supruga šefa kompanije Antropik godinama komunicirala sa Epstinom

Kami Klark, supruga izvršnog direktora kompanije Antropik, Darija Amodeija, godinama je komunicirala sa Džefrijem Epštajnom i pokušavala da ga zainteresuje za ulaganje u kompaniju koja proizvodi pornografski sadržaj namjenjen ženama, objavio je Volstrit žurnal , pozivajući se na dokumenta koja je objavilo Ministarstvo pravde SAD.

Klark je sada bliska savjetnica kompanije Amodei, iako formalno nije zaposlena u kompaniji Antropik, jednoj od vodećih svjetskih kompanija za vještačku inteligenciju i tvorcu čet-bota Kloda. Prema pisanju lista WSJ, ona učestvuje u diskusijama sa investitorima i političarima i pomaže Amodeiju da donosi strateške odluke.

Brokman ih je povezao sa Epštajnom.

Klark je stupio u kontakt sa Epštajnom u martu 2011. godine nakon što ga je sa njim povezao književni agent Džon Brokman, koji je povezao Epštajna sa naučnicima i ljudima iz tehnološke industrije.

„Zdravo Džefri! Voljeli bismo da večeramo sa tobom večeras“, napisala mu je Klark i poslala mu svoj broj mobilnog telefona.

Nedjelju dana kasnije, poslala mu je scenario za prve filmove svoje kompanije Edis.

„Mislili smo da bi vama i damama mogao biti zanimljiv scenario za naša prva četiri filma, Američka djevojka u Parizu. Malo je promašen“, napisao je Klark.

Klark i njena poslovna partnerka Mišel Kapočefalo pokrenuli su Edis oko 2010. godine. Kompanija se predstavljala kao projekat pornografskog sadržaja namijenjen ženskoj publici.

Epštajn je u početku nije prepoznao

Klark je ponovo kontaktirao Epštajna godinu dana kasnije i pokušao ponovo da mu predstavi projekat. U početku se Epštajn nije sjećao ko je ona.

„Izvinite, ko je ovo?“, odgovorio je.

„Imamo kompaniju za besplatne luksuzne pornografske proizvode. Da li vam ovo zvuči poznato?“, napisao mu je Klark.

Da, kao glasan gong“, odgovorio je Epštajn.

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Klark ga je potom pitao da li je i dalje zainteresovan za investiranje, napominjući da je kompanija zaposlila ljude sa iskustvom u kompanijama povezanim sa Oprom Vinfri i Eštonom Kučerom.

„Ne mogu da radim seks televiziju“, odgovorio je Epštajn.

Epštajn je već bio registrovani seksualni prestupnik u to vrijeme nakon osude 2008. godine.

Takođe mu je ponudila projekat o ženskom zdravlju.

Nakon što nije pokazao interesovanje za Edisa, Klark mu je predstavila drugi projekat, aplikaciju i veb stranicu namjenjenu ženama koje bi prikupljale podatke o ishrani korisnica, menstrualnom ciklusu, raspoloženju i lokaciji.

Prema dokumentima koje je pregledao WSJ, njihova komunikacija je nastavljena još najmanje dvije godine. Klark je takođe pozvao Epštajna na proslavu useljenja na Menhetnu i povezao se sa njim preko LinkedIn-a.

Klark je započela vezu sa Amodeijem 2014. godine, a vjenčali su se 2022. godine. WSJ navodi da, uprkos tome što nema formalnu poziciju u Anthropic-u, ona ima značajan uticaj na Amodeija i njegove kontakte sa investitorima i političkim krugovima.

Antropik se sprema za inicijalnu javnu ponudu (IPO)

Najava Klarkove komunikacije sa Epštajnom dolazi u trenutku kada se Antropik priprema za moguću početnu javnu ponudu (IPO).

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Kompanija je povjerljivo podnijela nacrte registracionih dokumenata za početnu javnu ponudu Komisiji za hartije od vrijednosti SAD 1. juna. Anthropic je naglasio da konačna odluka o izlasku na berzu zavisi od tržišnih uslova i drugih faktora.

WSJ navodi da prošlost Kami Klark i njen neformalni, ali značajan uticaj unutar kompanije privlače dodatnu pažnju neposredno prije moguće početne javne ponude akcija.

(indeks)