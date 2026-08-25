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Neobična pojava u vodama: Kitovi pojeli najmanje 800.000 tona ribe

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Autor:

ATV redakcija
25.08.2026 07:49

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Китови су велики морски сисари који живе у морима и океанима, дишу ваздух плућима и рађају живе младунце које хране млеком
Foto: pexels/Elianne Dipp

Višedecenijsko istraživanje pokazalo je da se grbavi, perajasti i mali kitovi sve češće pojavljuju u vodama istočnog Grenlanda, koje su im ranije bile nedostupne zbog morskog leda.

Povlačenje leda, izazvano zagrevanjem mora, otvorilo je nova područja za njihovu ljetnju ishranu i dovelo do velike promjene u ekosistemu regiona, prenose mediji.

Istraživanja su pokazala nagli porast broja grbavih kitova: dok do 2006. godine nije zabeleženo nijedno njihovo viđenje u tom području, 2007. ih je viđeno sedam, a do 2024. čak 150.

Na osnovu avionskih snimanja, satelitskog praćenja 15 kitova i podataka inuitskih lovaca, naučnici procjenjuju da je tokom ljeta 2024. godine Grenlandsko more posjetilo oko 4.000 grbavih, 6.000 perajastih i 6.000 malih kitova. Naučnici promjenu povezuju sa porastom temperature mora, povlačenjem morskog leda i pomeranjem ribljeg fonda ka toplijim vodama.

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Procjena je da su tri vrste tokom ljetnje sezone mogle da pojedu najmanje 800.000 tona ribe i krila.

Istraživači ovu pojavu opisuju kao veliku promjenu ekološkog režima: neke vrste kitova koriste nova staništa i obilnije izvore hrane, ali istovremeno druge arktičke životinje, poput narvala i beluga, gube svoje tradicionalno stanište ili se suočavaju sa konkurencijom.

Ostaje nejasno da li povećan broj kitova predstavlja rast njihovih ukupnih populacija ili samo njihovo preseljavanje iz drugih područja Grenlanda.

(sputnik srbija)

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Riba

kitovi

Antarktik

nauka

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