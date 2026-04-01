U Japanu počela sezona lova na kitove

U Japanu je počela sezona lova na kitove, a prvog dana kod ostrva Hokaido ulovljene su dvije ženke dužine 8,2 i 7,7 metara, javila je agencija Kjodo.

Kompanija koja ih je ulovila saopštila je da će kitovi biti obrađeni u Kuširu, na Hokaidu, a meso i prerađevine poslati širom zemlje.

"Uspjeli smo da ulovimo relativno velike kitove, što označava dobar početak", rekao je Kinja Higaši, rukovodilac operacija u Udruženju ribarske zadruge Taiđi, koja je ulovila životinje.

Japan se formalno povukao iz Međunarodne komisije za lov na kitove 2019. godine i nastavio komercijalni lov iste godine.

Prema podacima Agencije za ribarstvo, nacionalna kvota za ulov ove godine je 145 kitova. Prošle godine, širom zemlje ulovljeno je 88 kitova u odnosu na kvotu od 144.