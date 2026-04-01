Srpkinja zaglavila u Vijetnamu nakon korone i nikad se nije vratila

Odlazak na odmor u Aziju neposredno pre globalne pandemije za Srpkinju Bojanu pretvorio se u potpunu životnu prekretnicu.

Planirani kratki boravak u Vijetnamu produžio se u nedogled kada su granice zatvorene, a ona ostala bez sredstava za povratak.

Region Užas u školskom dvorištu: Prišao djetetu i počeo da ga udara

Umjesto da očajava, Bojana je prihvatila izazov, pronašla posao i potpuno se integrisala u lokalnu zajednicu. Danas, njen dom je Ho Ši Min, gdje provodi veći dio godine.

Svoje iskustvo redovno deli na TikToku pod pseudonimom "bojana_iz_vijetnama", a nedavno je privukla veliku pažnju snimkom svog luksuznog, a cjenovno pristupačnog stana.

Luksuz za 670 evra: Bazen, teretana i spremačica

Bojana je svojim pratiocima detaljno pokazala prostor u kojem živi sa svojim partnerom. Stan je dvosoban i opremljen sa dva kupatila, što ona ističe kao ogromnu prednost za zajednički život.

Hronika Užas na putu: Vozač preminuo za volanom, pa se zakucao u ogradu

"Ajde da vam pokažem kako izgleda moj stan u Vijetnamu i koliko košta. Počeću prvo od bazena koji se nalazi na zadnjem spratu. Na istom spratu se nalazi soba za vježbanje i teretana. Voljela bih da sve to koristim malo češće, ali bitno mi je da imam", objašnjava ona.

@bojana_iz_vijetnama Evo kako izgleda moj trenutni stan u Vijetnamu i koliko plaćam. Može da se nađe i jeftinije za nekih 100€ ali meni se ovaj stan odmah svideo čim sam ga videla i živim u odličnom delu grada. Ugovor mi je na 6 meseci. Pošto kod nas ne živim dugo, th nisam plaćala stanarinu godinama, šta mogu da dobijem kod nas za ove pare? Život u Vijetnamu predavanje engleskog u Vijetnamu stan u Vijetnamu cene nekretnina putovanje Vijetnam ♬ original sound - Bojana iz Vijetnama

Pored prostranih soba i terase sa prelijepim pogledom, u cijenu mjesečnog zakupa od 670 evra uključena je i spremačica koja dolazi tri puta sedmično. Računi za komunalije iznose svega 70 evra, što ovaj paket čini nevjerovatno povoljnim u poređenju sa evropskim standardima.

Poređenje sa Beogradom i evropskim metropolama

Bojanina objava pokrenula je lavinu komentara korisnika koji su upoređivali cijene nekretnina u svojim gradovima. Mnogi su istakli da se u Ljubljani za 500 evra jedva može naći garsonjera bez troškova, dok je u Frankfurtu ta suma dovoljna samo za prostor od 25 kvadrata. Poseban fokus bio je na situaciji u Srbiji: "Kod nas ništa, pogotovu Beograd na vodi. U 30 kvadrata cijena je 900 evra".

Tenis Đoković stiže na derbi Partizana i Zvezde

Jedan od pratilaca je podijelio svoje iskustvo iz drugog dela zemlje: "Ja sam u Nja Čangu plaćao trosoban stan 310 evra mjesečno. Isto spremačica, ali jednom u nedjelju dana, i isto bazen koji niko ne koristi."

Bojana je na to odgovorila pojasnivši da je Ho Ši Min ipak najskuplja tačka u državi, ali da i tamo postoje varijacije u cijeni zavisno od dužine ugovora. Na kraju svog snimka, postavila je retoričko pitanje koje je mnoge natjeralo na razmišljanje: "Šta mogu da dobijem kod nas za ove pare?"

