Ужас у школском дворишту: Пришао дјетету и почео да га удара

01.04.2026 13:46

Фото: Pexels.com

Језив напад догодио се у основној школи у селу Дреновац код Дечана, када је, према доступним информацијама, један мушкарац физички напао једанаестогодишњег ученика.

Како преносе локални медији, напад се догодио испред школе наочиглед друге дјеце и наставника, када је мушкарац пришао дјетету и, како се сумња, почео да му задаје ударце по тијелу.

Мотив напада за сада није познат, а надлежни органи интензивно раде на утврђивању свих чињеница и околности овог случаја.

Ужас на путу: Возач преминуо за воланом, па се закуцао у ограду

Повријеђени ученик је одмах након инцидента збринут и указана му је медицинска помоћ, а према посљедњим информацијама, његово стање је стабилно и налази се ван животне опасности.

Из тужилаштва је потврђено да је осумњичени идентификован убрзо након инцидента, као и да му је одређено задржавање у трајању до 48 сати, у оквиру даље истраге.

Надлежни истичу да се предузимају све законом предвиђене мјере како би се случај у потпуности расвијетлио, а против осумњиченог ће, након прикупљања доказа, бити покренути одговарајући правни поступци, преноси Индекс Онлајн.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Прочитајте више

Тајна празничне енергије: Ових 7 ствари унесите у дом прије Васкрса

Савјети

Тајна празничне енергије: Ових 7 ствари унесите у дом прије Васкрса

4 д

0
Ужас на путу: Возач преминуо за воланом, па се закуцао у ограду

Хроника

Ужас на путу: Возач преминуо за воланом, па се закуцао у ограду

4 д

0
Бобан Рајовић добио вриједан поклон

Сцена

Бобан Рајовић добио вриједан поклон

4 д

0
Сека Алексић о борби за потомство: ''Најгоре ми је било..''

Сцена

Сека Алексић о борби за потомство: ''Најгоре ми је било..''

4 д

0

Више из рубрике

Мушкарац точи гориво у камион на бензинској пумпи.

Регион

Влада Хрватске пушта на тржиште 35.000 тона дизела из обавезних залиха

4 д

1
Ријека Сава у Каоцима код Српца

Регион

Најновији детаљи: Из Саве до сада извучено 30 људи

4 д

1
Аутомобил у снијегу

Регион

Од данас промјена у саобраћају: Ко не испоштује ово платиће казну

4 д

0
Олуја направила хаос у Хрватској: Острво потпуно одсјечено, најгоре се тек очекује

Регион

Олуја направила хаос у Хрватској: Острво потпуно одсјечено, најгоре се тек очекује

4 д

0

  • Најновије

  • Најчитаније

06

54

АТВ јутро, 06.04.2026.

21

57

Жељко Обрадовић проговорио о повратку

21

45

Трамп не искључује копнену офанзиву на Иран: Да су паметни, постигли би договор

21

37

Експлодирала плинска боца у Батајници, двије особе у Ургентном

21

29

ЕУ забрањује цигарете које су популарне у БиХ

