Ужас на путу: Возач преминуо за воланом, па се закуцао у ограду

Аутор:АТВ
Коментари:0
У младеновачкој Улици Вука Вићентија данас се око 13 сати догодила тешка несрећа у којој је живот изгубио З. Ј. (61) из Пружатовца.
До удеса је дошло када је возило марке "фијат пунто", београдских регистарских ознака, изненада скренуло с пута и ударило у заштитну ограду.
Сцена
Љекарска екипа Хитне помоћи убрзо је стигла на лице мјеста, али су, нажалост, могли само да констатују смрт мушкарца.
Вјерује се да је возачу позлило током вожње, те да је смрт наступила природним путем пре него што је аутомобил изгубио контролу и ударио у ограду.
На мјесту несреће окупио се већи број грађана, а саобраћај у овом дијелу града био је успорен.
Сцена
Увиђај су обавили припадници Полицијске станице Младеновац у присуству дежурног тужиоца ОЈТ у Младеновцу.
Тачан узрок смрти биће познат након завршене истраге и обдукције.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
21
57
21
45
21
37
21
29
21
24
Тренутно на програму