Како правилно заштити биљке од мраза

АТВ
01.04.2026 13:09

Фото: photos_by_ginny/Pexels

Хладни дани и мраз могу оштетити биљке и цвијеће, али постоји једноставан начин да их заштитите – помоћу природних материјала, попут опалог лишћа.

ТикТок гуру за вртларство, подијелио је сјајан савјет који вам може помоћи у борби против мраза, а све то уз помоћ бесплатних ресурса из вашег властитог врта.

Према његовим ријечима, кључ је у припреми малча, слоја материјала који се ставља на површину земље, а за израду овог малча довољно је само опало лишће.

ТикТокер објашњава да је важно прво уситнити лишће како би оно пружило максималну количину храњивих материја за тло. Савјетује да лишће не остављате у великим комадима, јер би то могло успорити процес, али ако желите бржи начин, користи се коса на највишој поставци. Ово ће уситнити лишће без утицаја на траву.

Након што се лишће уситни, он га ставља у базу стабљике биљака, пазећи да слој буде што дебљи, јер ће то функционисати као "термичка дека" која штити биљке од мраза.

Овај једноставан трик показао се изузетно корисним за многе љубитеље вртларства, који су захвалили ТикТокеру за користан савјет.

Један корисник је додао: "Још једна сјајна опција је користити вртни усисивач са дробилицом. Ово заиста добро смањује лишће."

С овим савјетом, ваш врт ће бити боље заштићен од зимских ниских температура, а ви можете уживати у зеленилу и током хладних мјесеци, преноси Најжена.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

