Метеоролози упозорили на велике падавине и јак вјетар

АТВ
01.04.2026 12:47

Метеоролози упозорили на велике падавине и јак вјетар
Фото: АТВ

Нове јаче падавине очекују се од четвртка поподне, као и у петак у првом дијелу дана и то на подручју југозапада, вишим пред‌јелима Крајине, као и у регијама Бањалуке, Влашића, Борја и Добоја, док ће јак до олујни вјетар бити у Херцеговини.

"Падаће углавном киша, а снијег само на вишим планинама. Укупна количина падавина од 20 до 50 mm. Локално на планинама понегд‌је и више. У осталим пред‌јелима, поготово на југу и крајњем сјеверу знатно мања количина падавина", истакли су из Републичког хидрометеоролошког завода.

Како наводе, у петак до краја дана падавине престају, и у наредном периоду ће бити суво и све топлије вријеме које ће утицати на топљење сњежног покривача.

"Усљед повишених водостаја и прогнозираних нових количина падавина и д‌јелимичног топљења снијега, од четвртка до суботе очекује се додатни пораст водостаја на ријекама у сливовима Врбање, Укрине и Усоре. Очекују се и проблеми са оборинским водама као и пораст бујичних водотокова у поменутим регијама", наводе из РХМЗ-а.

У Херцеговини се од 1. до 4. априла очекује јака до олујна бура, а удари вјетра ће бити од 50 до 80 km/h.

