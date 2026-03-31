Помоћу овог трика провјерите квалитет детерџента за веш

31.03.2026 14:32

Машина за прање веша
Фото: Sarah Chai/Pexels

Неки детерџенти уклањају мрље, али остављају траг на тамним стварима, други, мање агресивни који су намијењени за шарени веш, више "освјежавају" гардеробу, али не одстрањују увијек нечистоћу.

Често смо у потрази за детерџентом који би задовољио све наше захтјеве, па због тога купујемо различите, тестирамо их, мијењамо, па нисмо увијек задовољни.

Друштво

Огласио се фонд ПИО, ево коме се прекида исплата пензија

Међутим, постоји једноставан начин да се утврди квалитет детерџента.

Да бисте утврдили квалитет детерџента, урадите сљедеће:

-Растворите у чаши 1 кафену кашику детерџента, и затим у овај раствор ставите комадић бјеланца тврдокуваног јајета.

-Ако је, након 24 часа, бјеланце остало нетакнуто, овај детерџент је ниског квалитета.

Ако је бјеланце постало мекше, и ако се, чак, почне растварати – овај детерџент одговара за прање шарене одјеће, или мање запрљане одјеће.

Остали спортови

Бањалука домаћин Свесрпског купа у атлетици

Али, ако се бјеланце растворило у потпуности, такав детерџент идеално одговара за прање бијелог и јако запрљаног веша.

Бонус савјети за детерџенте

Патрик Ричардсон је стручњак за прање веша и има много јединственију (и ефикаснију) филозофију за бригу о својој одјећи: пере много ређе од већине људи, и што је најважније, никада не користи стандардни детерџент за веш. Умјесто тога, користи благи сапун за прање одеће.

Зашто је сапун за веш бољи од детерџента за веш?

Ричардсон каже да се два производа производе различито, тако да дају различите резултате. "Детерџент је синтетички – у суштини само гомила производа за чишћење помијешаних заједно, с нафтом или другим уљним адитивима", каже он, преноси Б92.

Занимљивости

Април ће бити мјесец из снова за ове знакове

"Процес прављења сапуна је једноставнији и природнији. Узимате уље, додајете киселину и добијате њежно средство за чишћење."

Како најлакше да провјерите квалитет детерџента за веш?

Пошто сапун има мање састојака и мање је мастан, он се боље испира с ваше одјеће од детерџента – још један разлог зашто га Ричардсон преферира.

Република Српска

Минић: Српска се одрекла у цијелости акциза на гориво

"Сапун се потпуно испере, па чак и ако претјерате, нећете имати остатака сапуна на одјећи", каже он. "С друге стране, детерџенти се праве с више уља да би задржали мирис, па је ваша одјећа прекривена масним премазом."

Прочитајте више

Канта за смеће

Бања Лука

Скупљи одвоз смећа у Бањалуци

3 ч

0
Жељка Цвијановић

Република Српска

Цвијановић: Задовољни смо приступом нове администрације САД-а

3 ч

0
Додик најавио ново повећање плата, помоћ пензионерима и младима

Република Српска

Додик најавио ново повећање плата, помоћ пензионерима и младима

3 ч

19
Револуција у лијечењу можданог удара у УКЦ-у Српске

Друштво

Револуција у лијечењу можданог удара у УКЦ-у Српске

3 ч

0

Више из рубрике

Корпа пуна васкршњих јаја у различитим бојама.

Савјети

Потпуно природно: Фарбање јаја чајем је нови хит

5 ч

0
Ова грешка купаца која их може стајати пара и нерви

Савјети

Ова грешка купаца која их може стајати пара и нерви

7 ч

0
Орезивање воћке

Савјети

Три биљке које треба орезати прије него што температуре порасту

9 ч

0
Васкршња јаја у корпи.

Савјети

Фарбање јаја свиленим краватама: Украшавање никад лакше, а резултат је магичан

1 д

0

  • Најновије

  • Најчитаније

17

12

Рим објаснио одлуку: Зашто су САД добиле "црвено свјетло"

17

03

Ко је жена која је наслиједила OnlyFans

16

59

СДА-ов начелник Какња Мирнес Бајтаревић побиједио на јавном позиву општине коју он води

16

44

Да ли се сјећате Зумбул-аге из "Сулејмана Величанственог"? Данас је непрепознатљив

16

37

Херцеговину ће погодити најјача бура ове године

