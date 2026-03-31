Помоћу овог трика провјерите квалитет детерџента за веш

Неки детерџенти уклањају мрље, али остављају траг на тамним стварима, други, мање агресивни који су намијењени за шарени веш, више "освјежавају" гардеробу, али не одстрањују увијек нечистоћу.
Често смо у потрази за детерџентом који би задовољио све наше захтјеве, па због тога купујемо различите, тестирамо их, мијењамо, па нисмо увијек задовољни.
Међутим, постоји једноставан начин да се утврди квалитет детерџента.
Да бисте утврдили квалитет детерџента, урадите сљедеће:
-Растворите у чаши 1 кафену кашику детерџента, и затим у овај раствор ставите комадић бјеланца тврдокуваног јајета.
-Ако је, након 24 часа, бјеланце остало нетакнуто, овај детерџент је ниског квалитета.
Ако је бјеланце постало мекше, и ако се, чак, почне растварати – овај детерџент одговара за прање шарене одјеће, или мање запрљане одјеће.
Али, ако се бјеланце растворило у потпуности, такав детерџент идеално одговара за прање бијелог и јако запрљаног веша.
Патрик Ричардсон је стручњак за прање веша и има много јединственију (и ефикаснију) филозофију за бригу о својој одјећи: пере много ређе од већине људи, и што је најважније, никада не користи стандардни детерџент за веш. Умјесто тога, користи благи сапун за прање одеће.
Ричардсон каже да се два производа производе различито, тако да дају различите резултате. "Детерџент је синтетички – у суштини само гомила производа за чишћење помијешаних заједно, с нафтом или другим уљним адитивима", каже он, преноси Б92.
"Процес прављења сапуна је једноставнији и природнији. Узимате уље, додајете киселину и добијате њежно средство за чишћење."
Пошто сапун има мање састојака и мање је мастан, он се боље испира с ваше одјеће од детерџента – још један разлог зашто га Ричардсон преферира.
"Сапун се потпуно испере, па чак и ако претјерате, нећете имати остатака сапуна на одјећи", каже он. "С друге стране, детерџенти се праве с више уља да би задржали мирис, па је ваша одјећа прекривена масним премазом."
