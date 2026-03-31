Револуција у лијечењу можданог удара у УКЦ-у Српске

АТВ
31.03.2026 13:47

Тим љекара УКЦ-a Републике Српске је у недјељу, 29. марта извео прву механичку тромбектомију код пацијента са акутним можданим ударом. Ријеч је о пацијенту који је у току истог дана развио симптоме постериорног можданог удара. Након неуролошког прегледа детектовано зачепљење завршног дијела базиларне артерије, те десне задње церебралне артерије, те је утврђен исхемијски мождани удар.

Ово је био први случај едндоваскуларне интервенције код пацијента са акутним можданим ударом у цијелој Републици Српској.

Руководство УКЦ Републике Српске планира да ова метода у догледно вријеме постане стандардна услуга која ће се пружати пацијентима са акутним можданим ударом, а који су погодни кандидати за ову врсту интервенције.

- Ова процедура је први пут изведена у Републици Српској. Ради се о минимално инвазивној процедури која се користи код исхемијских можданих удара. Радило се о пацијенту који је имао зачепљење завршног дијела базиларне артерије. Мождани удар је један велики медицински проблем. С обзиром да је први пут урађено, морамо бити поносни, а истовремено не смијемо бити превише еуфорични, јер смо ово урадили уз подршку нашег ментора др Иванa Вукашиновићa из КЦ Србије. Ово се није десило преко ноћи, ми смо се припремали и учили годинама за ово. Захваљујући руководству УКЦ Републике Српске имамо сву потребну апаратуру, едукацију и кадар. Годинама смо већ радили мање минимално инвазивне процедуре, а на неки начин интервентна радиологија је колијевка ових процедура. Гледајући све минимално инвазивне процедуре, ово се може назвати Монт Еверест, иако још нисмо на Монт Евересту ми смо у бази - нагласио је др Миле Чучак из Завода за клиничку радиологију УКЦ Републике Српске.

Проф др Синиша Миљковић, начелник Клинике за неурологију УКЦ Републике Српске каже да је у овој установи покренута револуција у лијечењу можданог удара.

- Као што је колега рекао ово је Монт Еверест, јер смо прешли са конзервативног начина лијечења, на један начин који је близу хируршког начина лијечења, а то је интервентна радиологија, гдје се раде најделикатније процедуре. Пацијенту катетером улазимо у крвни суд мозга и на тај начин из мозга вадимо тромб који је довео до можданог удара. Након интервенције која је трајала око 45 минута, која није нимало лагана, пацијент је већ причао, био свјестан и орјентисан. Прије 19 година смо први у Републици Српској кренули са тромболитичком терапијом и у исти дан смо кренули први са механичком тромбектомијом - истакао је Миљковић.

Вршилац дужности генералног директора УКЦ-а Српске Никола Шобот рекао је да је изузетно поносан на тим који је успјешно извео тромбектомију, потврђујући висок ниво стручности и посвећености пацијентима.

- Овај успјех представља важан искорак за нашу установу и додатну мотивацију да наставимо унапређивати квалитет здравствене заштите - јасан је Шобот.

Интервенцију је извео др Иван Вукашиновић, шеф одјела интервентне неурорадиологије Клиничког центра Србије, уз асистенцију интструментара из исте установа, др Миле Чучак, др Василије Митровић, др Стефан Петковић, инструментари Сузана Просан и Дане Шавија, те радиолошки технолог Зоран Мандић и дежурне екипе Клинике за анестезију и интензивно лијечење из ангио сале Завода за клиничку радиологију УКЦ Републике Српске.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

