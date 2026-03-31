Ухапшен Турчин с потјернице, кршио закон о клађењу

Држављанин Турске Мухамед О.Б. (25) ухапшен је у Сарајеву на основу међународне потјернице коју је за њим расписао Интерпол у Анкари.
Бјегунца су лоцирали и ухапсили припадници Управе полиције МУП-а Кантона Сарајеву
”Лице је осумњичено за почињење кривичних дјела из Закона о регулисању клађења у фудбалу и другим спортским такмичењима, те игара на срећу Републике Турске. Током претреса стамбеног простора на подручју општине Вогошћа, гдје је осумњичени боравио, пронађени су и изузети предмети и други докази који се могу довести у везу с извршењем предметног кривичног дјела”, саошптио је МУП Кантона Сарајево.
Након криминалистичке обраде осумњичени је предат судији за екстрадицију Суда БиХ на даље поступање.
