У центру града пронађено тијело мушкарца

Аутор:

АТВ
31.03.2026 13:35

Фото: Танјуг

На углу улица Дубровачке и Деспота Ђурђа данас око 10.20 сати пронађено је тијело непознатог мушкарца, сазнаје Танјуг.

На лице мјеста одмах су упућене полицијске екипе које су обезбиједиле простор и извршиле увиђај како би се прикупили трагови и утврдиле околности под којима је дошло до овог догађаја.

МУП КС

Хроника

Тијело је потом, по налогу тужилаштва, превезено у Институт за судску медицину, на обдукцију. Након обдукције очекује се више информација које би могле допринијети расвјетљавању случаја, идентитету мушкарца, као и утврђивању да ли је смрт наступила природним путем или под другим околностима.

Према незваничним информацијама, за сада нема потврда о томе да ли је у питању природна смрт.

Полиција наставља интензиван рад на расвјетљавању свих чињеница и околности овог догађаја, а о свему је обавијештено надлежно тужилаштво које ће руководити даљом истрагом и предузети све потребне мјере у складу са законом.

