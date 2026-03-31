Запослени у заједничким институцијама траже примјену закона о већим платама

Аутор:

АТВ
31.03.2026 13:10

Заједничке институције БиХ
Фото: АТВ

Више стотина запослених у институцијама на нивоу БиХ протестују испред зграде Парламентарне скупштине БиХ у Сарајеву, тражећи испуњење услова за примјену недавно усвојених измјена и допуна Закона о платама и накнадама у институцијама БиХ, којима се предвиђа ретроактивна исплата увећаних примања од почетка године.

С обзиром на то да је закон усвојен у различитим текстовима у Представничком и Дому народа, потребно је да се усагласи прије ступања на снагу, а услов за примјену је и усвајање буџета БиХ за ову годину.

Најављујући раније протесте, предсједник Самосталног синдиката службеника и запослних у институцијама БиХ Раденко Мирковић упозорио је да буџет БиХ за 2026. годину може бити усвојен у децембру, што би значило да се до тада чека на његову примјену.

Протест Самосталног синдиката запослених у институцијама БиХ, Синдиката Управе за индиректно опорезивање и Савеза синдиката полицијских органа у БиХ /Агенције за истраге и заштиту, Дирекције за координацију полицијских тијела и Граничне полиције/ почео је симболично у 12.05 часова.

(СРНА)

