Запослени у заједничким институцијама траже примјену закона о већим платама

Аутор:АТВ
Коментари:0
Више стотина запослених у институцијама на нивоу БиХ протестују испред зграде Парламентарне скупштине БиХ у Сарајеву, тражећи испуњење услова за примјену недавно усвојених измјена и допуна Закона о платама и накнадама у институцијама БиХ, којима се предвиђа ретроактивна исплата увећаних примања од почетка године.
С обзиром на то да је закон усвојен у различитим текстовима у Представничком и Дому народа, потребно је да се усагласи прије ступања на снагу, а услов за примјену је и усвајање буџета БиХ за ову годину.
Бања Лука
Ипак ништа од бесплатног паркинга у Бањалуци: Огласила се Градска управа
Најављујући раније протесте, предсједник Самосталног синдиката службеника и запослних у институцијама БиХ Раденко Мирковић упозорио је да буџет БиХ за 2026. годину може бити усвојен у децембру, што би значило да се до тада чека на његову примјену.
Протест Самосталног синдиката запослених у институцијама БиХ, Синдиката Управе за индиректно опорезивање и Савеза синдиката полицијских органа у БиХ /Агенције за истраге и заштиту, Дирекције за координацију полицијских тијела и Граничне полиције/ почео је симболично у 12.05 часова.
(СРНА)
