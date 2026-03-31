Не обољевају само пушачи: 3аблуда "немам симптоме" многе је коштала живота

Седам митова о раку плућа који могу имати фаталне посљедице. Заблуда „немам симптоме“ највише кошта не прескачите превентивне прегледе.
Број људи којима је дијагностикован рак плућау паду је током посљедњих 20 година. Ипак, чак 1 од 16 особа ће током живота добити ову дијагнозу, а многи и даље не разумију сопствени ризик.
„Рак плућа, иако чест и озбиљан, и даље је обавијен бројним заблудама“, каже др Ијан Босток, торакални хирург и додаје:
"Разјашњавање ових митова помаже пацијентима и њиховим породицама да донесу информисане одлуке о превенцији, скринингу и лијечењу."
У наставку откривамо седам најчешћих митова о раку плућа и чињенице које их разоткривају, преноси Курир.
Иако је пушење одговорно за око 80 одсто смртних случајева од рака плућа, оно није једини фактор ризика.
Ситноћелијски карцином плућа готово искључиво погађа дугогодишње пушаче.
Међутим, неситноћелијски карцином плућа (најчешћи облик) може се јавити и код особа које никада нису пушиле или су пушиле врло мало.
Рак плућа се дијели на два главна типа:
Неситноћелијски карцином плућа (НСЦЛЦ) – најчешћи
Ситноћелијски карцином плућа (СЦЛЦ) – ређи, али агресивнији
Први симптом рака плућа је кашаљ који траје нешто дуже, неодређени болови, отицање зглобова који нису отицали до тада, искашљавање и сукрвица.
Сваки тип се различито понаша и другачије реагује на терапију.
Рак плућа се често развија без симптома у раним фазама.
"Многи пацијенти се дијагностикују тек када болест узнапредује", упозорава др Босток.
Због тога је важан скрининг нискодозним ЦТ-ом, посебно код ризичних група.
Престанак пушења значајно смањује ризик, чак и након дугогодишње навике.
Ризик од рака плућа може пасти и до 60 одсто након 10 година без пушења
Лијечење узнапредовалог рака плућа данас је много напредовало.
„Код неких пацијената, нарочито са специфичним генетским мутацијама, терапија може бити у облику таблета – без класичне хемотерапије“, објашњава др Мекавој.
Иако је операција често основ лијечења, данас се користе и друге опције:
Ове терапије могу смањити ризик од повратка болести.
ЦТ скрининг са ниском дозом зрачења јесте извор минималне радијације, али:
