Не обољевају само пушачи: 3аблуда "немам симптоме" многе је коштала живота

Седам митова о раку плућа који могу имати фаталне посљедице. Заблуда „немам симптоме“ највише кошта не прескачите превентивне прегледе.

Број људи којима је дијагностикован рак плућау паду је током посљедњих 20 година. Ипак, чак 1 од 16 особа ће током живота добити ову дијагнозу, а многи и даље не разумију сопствени ризик.

„Рак плућа, иако чест и озбиљан, и даље је обавијен бројним заблудама“, каже др Ијан Босток, торакални хирург и додаје:

"Разјашњавање ових митова помаже пацијентима и њиховим породицама да донесу информисане одлуке о превенцији, скринингу и лијечењу."

У наставку откривамо седам најчешћих митова о раку плућа и чињенице које их разоткривају, преноси Курир.

1. Мит: Ако не пушите, не можете добити рак плућа

Иако је пушење одговорно за око 80 одсто смртних случајева од рака плућа, оно није једини фактор ризика.

Ситноћелијски карцином плућа готово искључиво погађа дугогодишње пушаче.

Међутим, неситноћелијски карцином плућа (најчешћи облик) може се јавити и код особа које никада нису пушиле или су пушиле врло мало.

Остали фактори ризика укључују:

  • изложеност азбесту, радону и загађењу ваздуха
  • генетику и породичну историју
  • рад у окружењу са канцерогеним хемикалијама (арсен, силицијум, никл, угљени производи)
  • Додатни ризици:
  • претходна радиотерапија грудног коша
  • високе дозе бета-каротена (посебно код пушача)
  • изложеност дизел издувним гасовима
  • арсен у води за пиће
  • ХИВ инфекција

2. Мит: Сви карциноми плућа су исти

Рак плућа се дијели на два главна типа:

Неситноћелијски карцином плућа (НСЦЛЦ) – најчешћи

Ситноћелијски карцином плућа (СЦЛЦ) – ређи, али агресивнији

Подтипови НСЦЛЦ укључују:

  • аденокарцином
  • планоцелуларни карцином
  • карцином великих ћелија
  • Симптоми рака плућа

Први симптом рака плућа је кашаљ који траје нешто дуже, неодређени болови, отицање зглобова који нису отицали до тада, искашљавање и сукрвица.

Сваки тип се различито понаша и другачије реагује на терапију.

3. Мит: Ако немате симптоме, немате рак плућа

Рак плућа се често развија без симптома у раним фазама.

"Многи пацијенти се дијагностикују тек када болест узнапредује", упозорава др Босток.

Због тога је важан скрининг нискодозним ЦТ-ом, посебно код ризичних група.

4. Мит: Ако сте пушили, престанак нема смисла

Престанак пушења значајно смањује ризик, чак и након дугогодишње навике.

Ризик од рака плућа може пасти и до 60 одсто након 10 година без пушења

Постоје начини помоћи:

  • савјетовање
  • никотинске замене (жваке, фластери)
  • одређени лијекови

5. Мит: Узнапредовали рак плућа увек захтијева хемотерапију

Лијечење узнапредовалог рака плућа данас је много напредовало.

Поред хемотерапије користе се:

  • циљане терапије
  • имунотерапија
  • радиотерапија
  • операција (у одређеним случајевима)

„Код неких пацијената, нарочито са специфичним генетским мутацијама, терапија може бити у облику таблета – без класичне хемотерапије“, објашњава др Мекавој.

6. Мит: Рани стадијум рака плућа лијечи се само операцијом

Иако је операција често основ лијечења, данас се користе и друге опције:

  • радиотерапија
  • хемотерапија
  • имунотерапија
  • циљане терапије

Ове терапије могу смањити ризик од повратка болести.

7. Мит: Скрининг рака плућа је превише ризичан

ЦТ скрининг са ниском дозом зрачења јесте извор минималне радијације, али:

  • омогућава рано откривање рака
  • значајно повећава шансе за успешно лечење
  • Препоручује се особама које:
  • имају историју пушења од 20+ година
  • тренутно пуше или су престале у последњих 15 година
  • имају између 50 и 80 година

Закључак

  • Пушење је главни, али не и једини фактор ризика за рак плућа
  • Ризик повећавају и генетика, хемикалије, радон и одређени здравствени фактори
  • Лијечење је индивидуализовано и стално напредује
  • Скрининг је кључан јер омогућава рано откривање и веће шансе за излјечење

Прочитајте више

У Хрватској највиша стопа инфлације у еврозони

Регион

У Хрватској највиша стопа инфлације у еврозони

52 мин

0
Акција ”Систем”, ухапшено пет особа, дјечија порнографија

Хроника

Акција ”Систем”: Петоро ухапшено због искориштавања дјеце за порнографију

57 мин

0
Издато наранџасто упозорење због вјетра

Друштво

Издато наранџасто упозорење због вјетра

58 мин

0
Lopta, rukomet

Остали спортови

Преминуо чувени олимпијски и свјетски шампион

1 ч

0

Више из рубрике

Шокантни резултати студије: Вејп изазива рак плућа и усне дупље

Здравље

Шокантни резултати студије: Вејп изазива рак плућа и усне дупље

2 ч

0
Љекар препоручује: Ово су суплементи који помажу женама у менопаузи

Здравље

Љекар препоручује: Ово су суплементи који помажу женама у менопаузи

4 ч

0
дијете код доктора

Здравље

Самолијечење преко интернета забрињава љекаре

5 ч

0
Волите љуто? Ево шта се заиста догађа у вашем тијелу када једете пикантну храну

Здравље

Волите љуто? Ево шта се заиста догађа у вашем тијелу када једете пикантну храну

16 ч

0

