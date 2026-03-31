Преминуо чувени олимпијски и свјетски шампион

Аутор:АТВ
Коментари:0
Едуард Кокшаров, олимпијски рукометни првак са Русијом преминуо је у 51 години, објавио је бјелоруски клуб Мешков Брест на Телеграму.
"С дубоком тугом објављујемо изненадну смрт Едуарда Александровича Кокшарова, главног тренера нашег рукометног клуба, олимпијског првака, свјетског првака и освајача Лиге првака, у доби од 51 године. Ово је ненадокнадив губитак за цијелу рукометну обитељ и велики шок за глобалну рукометну заједницу", стоји у изјави.
Као дио руске репрезентације, Кокшаров је освојио Олимпијске игре у Сиднеју 2000. и бронзу на Играма у Атини 2004. Освојио је и злато (1997.) и сребро (1999.) на Свјетском првенству, као и сребро на Европском првенству (2000.).
На клупској разини, лијеви крило играо је за СКИФ Краснодар, словенско Цеље, с којим је освојио Лигу првака (2004.), и Чеховске медвједе. С 1110 голова, најбољи је стријелац руске репрезентације свих времена. На Свјетском првенству 2021. био је најбољи стријелац турнира, постигавши 61 гол.
Након што се повукао из рукомета, Кокшаров је тренирао СКИФ, мушку и женску екипу Вардара, гдје је такође био спортски директор, као и руску репрезентацију и женску момчад Ростов-Дон. Главни је тренер Мешков Бреста од 2023. године.
У децембру 2004. рођен је Кокшаровљев син Александар. Тренутно игра као нападач за ФЦ Краснодар.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
13
29
13
28
13
19
13
18
13
11
Тренутно на програму