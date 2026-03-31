Logo
Large banner

Преминуо чувени олимпијски и свјетски шампион

Аутор:

АТВ
31.03.2026 12:32

Lopta, rukomet
Фото: Pixabay

Едуард Кокшаров, олимпијски рукометни првак са Русијом преминуо је у 51 години, објавио је бјелоруски клуб Мешков Брест на Телеграму.

"С дубоком тугом објављујемо изненадну смрт Едуарда Александровича Кокшарова, главног тренера нашег рукометног клуба, олимпијског првака, свјетског првака и освајача Лиге првака, у доби од 51 године. Ово је ненадокнадив губитак за цијелу рукометну обитељ и велики шок за глобалну рукометну заједницу", стоји у изјави.

Као дио руске репрезентације, Кокшаров је освојио Олимпијске игре у Сиднеју 2000. и бронзу на Играма у Атини 2004. Освојио је и злато (1997.) и сребро (1999.) на Свјетском првенству, као и сребро на Европском првенству (2000.).

На клупској разини, лијеви крило играо је за СКИФ Краснодар, словенско Цеље, с којим је освојио Лигу првака (2004.), и Чеховске медвједе. С 1110 голова, најбољи је стријелац руске репрезентације свих времена. На Свјетском првенству 2021. био је најбољи стријелац турнира, постигавши 61 гол.

Љубав и секс-љубав-љубавни пар

Љубав и секс

Када разлика у годинама међу партнерима постаје проблем?

Након што се повукао из рукомета, Кокшаров је тренирао СКИФ, мушку и женску екипу Вардара, гд‌је је такође био спортски директор, као и руску репрезентацију и женску момчад Ростов-Дон. Главни је тренер Мешков Бреста од 2023. године.

У децембру 2004. рођен је Кокшаровљев син Александар. Тренутно игра као нападач за ФЦ Краснодар.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

rukomet

preminuo

Едуард Кокшаров

Коментари (0)
Large banner

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner