Када разлика у годинама међу партнерима постаје проблем?

Иако се каже да су године само број, везе у којима постоји већа разлика у годинама наилазе на бројне препреке, од осуде околине и различитих ставова у породици до неусклађених животних навика.
Зато се намеће питање, да ли постоји идеална разлика у годинама која повећава изгледе за успјешну љубавну везу.
Према психолошкињи Елоис Скинер, мања разлика у годинама углавном је повољнија, а идеалном се сматра она до три године. Главни разлог је то што се партнери тада најчешће налазе у сличној животној фази.
"Вјероватније је да ћете имати усклађена финансијска очекивања кад је ријеч о потрошњи, штедњи и улагањима, као и сличне планове повезане са здрављем", појаснила је Елоис Скинер за "Метро".
Додала је и да су партнери тада често усклађенији у физичком смислу, па лакше заједно учествују у истим активностима током викенда, равноправније дијеле бригу о дјеци и чешће имају заједничке жеље за путовања.
Стручњакиња упозорава и на то да истраживања показују да је задовољство везом често мање у партнерствима с великом разликом у годинама. То, наравно, не значи да такве везе не могу да буду стабилне, али партнери морају да буду свјесни да ће неизбјежан процес старења додатно утицати на динамику њиховог односа.
Према ријечима Елоис Скинер, велика разлика у годинама може постати проблем када доведе до неусклађености у нивоима зрелости – емоционалне зрелости – али и у животном искуству, вриједностима, приоритетима и очекивањима.
Као примјер наводи велике животне одлуке, попут оснивања породице. Ако је један партнер знатно старији, могу се појавити потешкоће у вези са зачећем или разлике у приступу родитељству.
Психолошкиња истиче и да финансијско планирање тада може бити сложеније: док један партнер већ размишља о пензији, други је можда тек спреман на веће финансијске ризике.
Иако Елоис Скинер сматра да не постоји строго одређена горња граница прихватљиве разлике у годинама, наглашава да би сваки пар требало искрено да процијени своје потребе и могућности.
Један од озбиљнијих изазова може бити и неравнотежа моћи, примјера ради, када један партнер има успјешнију каријеру, виши друштвени статус или знатно више новца. Међутим, таква се неравнотежа може појавити и у везама у којима нема веће разлике у годинама.
За стабилан и дугорочан однос, закључује Елоис Скинер, кључно је да су партнери на сличном нивоу емоционалне и психолошке зрелости, те да дијеле исте или сличне вриједности, циљеве и животне склоности, а то је чешће случај у везама с мањом разликом у годинама, закључује психолошкиња, преноси Супержена.
