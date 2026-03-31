Када разлика у годинама међу партнерима постаје проблем?

Аутор:

АТВ
31.03.2026 12:28

Иако се каже да су године само број, везе у којима постоји већа разлика у годинама наилазе на бројне препреке, од осуде околине и различитих ставова у породици до неусклађених животних навика.

Зато се намеће питање, да ли постоји идеална разлика у годинама која повећава изгледе за успјешну љубавну везу.

Која разлика у годинама се сматра идеалном?

Према психолошкињи Елоис Скинер, мања разлика у годинама углавном је повољнија, а идеалном се сматра она до три године. Главни разлог је то што се партнери тада најчешће налазе у сличној животној фази.

Предности веза с мањом разликом у годинама

"Вјероватније је да ћете имати усклађена финансијска очекивања кад је ријеч о потрошњи, штедњи и улагањима, као и сличне планове повезане са здрављем", појаснила је Елоис Скинер за "Метро".

Додала је и да су партнери тада често усклађенији у физичком смислу, па лакше заједно учествују у истим активностима током викенда, равноправније дијеле бригу о д‌јеци и чешће имају заједничке жеље за путовања.

Стручњакиња упозорава и на то да истраживања показују да је задовољство везом често мање у партнерствима с великом разликом у годинама. То, наравно, не значи да такве везе не могу да буду стабилне, али партнери морају да буду свјесни да ће неизбјежан процес старења додатно утицати на динамику њиховог односа.

Када разлика у годинама постаје проблем?

Према ријечима Елоис Скинер, велика разлика у годинама може постати проблем када доведе до неусклађености у нивоима зрелости – емоционалне зрелости – али и у животном искуству, вриједностима, приоритетима и очекивањима.

Финансије, родитељство и неравнотежа моћи

Као примјер наводи велике животне одлуке, попут оснивања породице. Ако је један партнер знатно старији, могу се појавити потешкоће у вези са зачећем или разлике у приступу родитељству.

Психолошкиња истиче и да финансијско планирање тада може бити сложеније: док један партнер већ размишља о пензији, други је можда тек спреман на веће финансијске ризике.

Иако Елоис Скинер сматра да не постоји строго одређена горња граница прихватљиве разлике у годинама, наглашава да би сваки пар требало искрено да процијени своје потребе и могућности.

Један од озбиљнијих изазова може бити и неравнотежа моћи, примјера ради, када један партнер има успјешнију каријеру, виши друштвени статус или знатно више новца. Међутим, таква се неравнотежа може појавити и у везама у којима нема веће разлике у годинама.

Шта је кључ успјешне везе без обзира на године?

За стабилан и дугорочан однос, закључује Елоис Скинер, кључно је да су партнери на сличном нивоу емоционалне и психолошке зрелости, те да дијеле исте или сличне вриједности, циљеве и животне склоности, а то је чешће случај у везама с мањом разликом у годинама, закључује психолошкиња, преноси Супержена.

