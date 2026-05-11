Каран и Минић са делегацијом из Санкт Петербурга

АТВ
11.05.2026 07:19

2
Синиша Каран и Саво Минић
Фото: АТВ

Делегација Санкт Петербурга коју предводи предсједник Комитета за спољне послове овог града Григорјев Јевгениј Дмитријевич у тродневној је посјети Републици Српској поводом одржавања "Дана Санкт Петербурга у Републици Српској".

Делегација Санкт Петербурга састаће се са предсједником Републике Српске Синишом Караном и предсједником Владе Републике Српске Савом Минићем.

У фокусу посјете биће сарадња у области привреде, здравства, науке и културе.

Руска делегација ће посјетити и Универзитетски клинички центар у Бањалуци, а учествоваће и на неколико округлих столова у областима културе, здравља и науке, саопштено је из Владе Републике Српске.

