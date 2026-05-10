"Неприхватљиво противправно инсталирање Кристијана Шмита"

Русија ће, вјерујемо, на састанку СБ УН-а посвећеном БиХ тражити да све Шмитове одлуке буду ништавне, не буду више правно важеће, рекао је предсједник СНСД-а Милорад Додик.
Обје државе су на истим позицијама поштивања слова Дејтона. Осуђују декадентна понашања мијењања тог споразума мимо воље страна, а то је, категоричан је Додик, масовно рађено. Каже да данашња прича о Дејтону звучи као: постоји неки написани споразум, али пракса која је извитоперена посве је нешто сасвим друго.
"Сад нас чека за 2 дана или 3 састанак у СБ УН посвећен БиХ и вјерујемо да ће Русија, сходно својим ранијим ставовима, везано за тог Шмита којег није никад прихватила, тражити да се све одлуке које је он донио буду ништавне и да не буду правно важеће. У сваком случају тај сегмент тих питања се односио на нашу међусобну сарадњу", рекао је Милорад Додик, предсједник СНСД-а.
Политички аналитичар Стевица Деђански изјавио је да на сједници Савјета безбједности УН о стању у БиХ заказаној за уторак, 12. маја, Република Српска и Србија треба да наметну тему кршења права и међународних споразума и покрену питање негативне улоге Кристијана Шмита. Запад ће у супротном, своја кршења прешутјети док не буде прекасно о томе и причати.
"И онда ће бити питање, а што се ви нисте борили? Зато се ми боримо. Гледајте, они ће прећутати, битно је да ми покренемо, Битно је да људи који подржавају међународно право, увек кажем међународно право, не Србију, не Српску, не српски народ, него међународно право, значи, да виде шта се ради и зато Шмита треба да извргнемо на стуб срама за све што је радио противзаконито: прво што је он противзаконит, али и тако противзаконит ради противзаконите ствари", рекао је Стевица Деђански, политички аналитичар.
Пресуду да било који неименовани странац нема право да доноси законе мимо Парламентарне Скупштине тачније два дома: Представничког дома народа, што је прописано Уставом, требао је донијети и Уставни суд БиХ до сад, изјавио је посланик у Представничком дому Милорад Којић.
"И то што би требало да се деси на тој сједници Савјета безбједности, дакле та иницијатива од стране Русије има и реалног основа свог, јер би то била успостава владавине права. Када говоримо о правним посљедицама, наравно да све пресуде, одлуке које су донесене на основу чланова закона које је наметнуо Шмит, а није имао права их наметне, све те правне посљедице би аутоматски престале да постоје", рекао је Милорад Којић, посланик Клуба СНСД-а у Представничком дому Парламентарне скупштине БиХ.
За међународни поредак и за тзв. међународну заједницу неприхватљиво је противправно инсталирање Кристијана Шмита без одговарајућих санкција Савјета безбједности, изјавио је правник Огњен Тадић.
"Савјет безбједности Уједињених нација није именовао Кристијана Шмита за високог представника.
Савјет за имплементацију мира је злоупотребом позиције неформалног предлагача у просторије високог представника увео Кристијана Шмита. То је можда и најдрастичнији и најдрскији примјер непоштовања Савјета безбједности од његовог оснивања до данас", рекао је Огњен Тадић, правник.
Одлазак Шмита у пензију знак је да се на неки начин Њемачка повлачи, а да се што мање обрукају Поставља се само питање како ће сад Сједињене Америчке Државе да се изјасне о затварању ОХР-а, одласку Шмита, укида
