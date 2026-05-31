Хрватски аутобуски превозници очајни: "Никад није било овако лоше"

Хрватски аутобуски превозници суочавају се са све већим потешкоћама у пословању због раста цијена горива, недостатка возача и високих трошкова.
Иако гориво чини више од 40 одсто њихових укупних издатака, Хрватска и даље нема модел поврата дијела акциза за теретне превознике, што додатно отежава њихову ситуацију, преноси ХРТ.
Бити превозник у Хрватској, тврде они, никада није било захтјевније.
„Возим 30 година и никада није било теже него сада, с обзиром на старост возног парка и све цијене које дивљају и које су за нас неприхватљиве. Трошкови све више расту, радна снага такође, и све то заједно толико притиска нас превознике да је тешко функционисати у том систему“, рекао је Здравко Бубњић, предсједник Удружења превозника Загреб.
Превознике оптерећују раст цијена горива и високе акцизе. За разлику од појединих европских земаља, теретни превозници у Хрватској не остварују поврат акциза.
„Шпанија има поврат од 20 центи по литру за своје домаће превознике, док код нас превозници у путничком саобраћају имају поврат од 16 центи по литру горива. У теретном превозу тога нема, тренутно је све укинуто. Ми само тражимо изједначавање услова, што би много значило за привреду“, поручио је Иван Миличић, предсједник Цеха превозника Хрватске обртничке коморе.
Захтјев за увођење субвенција упућен је Влади. Међу највећим проблемима налазе се и недостатак возача, застарјели возни парк, гужве на граничним прелазима и недовољна дигитализација система.
„То је једна од привредних грана која је највише погођена инфлацијом, а не добија никакве подстицаје ни подршку, иако знамо да морамо бити конкурентни. Наше колеге једноставно не могу да прате трошкове везане за старост возила и све законске регулативе“, истакао је Антун Тројнар, предсједник ХОК-а Загреб.
Превозници наводе да се плате возача крећу од 1.500 евра навише, али упркос томе не успијевају да привуку нове раднике. Због тога ће, како кажу, бити приморани да запошљавају већи број возача из трећих земаља, иако се са некима од њих тешко споразумијевају, а поријекло њихових возачких дозвола често не могу поуздано да провјере, пише Индекс.
