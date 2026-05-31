Logo
Large banner

Хрватски аутобуски превозници очајни: "Никад није било овако лоше"

Аутор:

АТВ
31.05.2026 10:19

Коментари:

0
Хрватски аутобуски превозници очајни: "Никад није било овако лоше"
Фото: Unsplash

Хрватски аутобуски превозници суочавају се са све већим потешкоћама у пословању због раста цијена горива, недостатка возача и високих трошкова.

Иако гориво чини више од 40 одсто њихових укупних издатака, Хрватска и даље нема модел поврата дијела акциза за теретне превознике, што додатно отежава њихову ситуацију, преноси ХРТ.

Бити превозник у Хрватској, тврде они, никада није било захтјевније.

„Возим 30 година и никада није било теже него сада, с обзиром на старост возног парка и све цијене које дивљају и које су за нас неприхватљиве. Трошкови све више расту, радна снага такође, и све то заједно толико притиска нас превознике да је тешко функционисати у том систему“, рекао је Здравко Бубњић, предсједник Удружења превозника Загреб.

Проблем цијена горива и акциза

Превознике оптерећују раст цијена горива и високе акцизе. За разлику од појединих европских земаља, теретни превозници у Хрватској не остварују поврат акциза.

„Шпанија има поврат од 20 центи по литру за своје домаће превознике, док код нас превозници у путничком саобраћају имају поврат од 16 центи по литру горива. У теретном превозу тога нема, тренутно је све укинуто. Ми само тражимо изједначавање услова, што би много значило за привреду“, поручио је Иван Миличић, предсједник Цеха превозника Хрватске обртничке коморе.

Недостатак радне снаге

Захтјев за увођење субвенција упућен је Влади. Међу највећим проблемима налазе се и недостатак возача, застарјели возни парк, гужве на граничним прелазима и недовољна дигитализација система.

„То је једна од привредних грана која је највише погођена инфлацијом, а не добија никакве подстицаје ни подршку, иако знамо да морамо бити конкурентни. Наше колеге једноставно не могу да прате трошкове везане за старост возила и све законске регулативе“, истакао је Антун Тројнар, предсједник ХОК-а Загреб.

Превозници наводе да се плате возача крећу од 1.500 евра навише, али упркос томе не успијевају да привуку нове раднике. Због тога ће, како кажу, бити приморани да запошљавају већи број возача из трећих земаља, иако се са некима од њих тешко споразумијевају, а поријекло њихових возачких дозвола често не могу поуздано да провјере, пише Индекс.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

аутобус

превозници

Хрватска

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Израел освојио важну стратешку тачку: ИДФ заузео замак који су изградили крсташи

Свијет

Израел освојио важну стратешку тачку: ИДФ заузео замак који су изградили крсташи

3 ч

1
Црно-бијела фотографија уплакане дјевојчице у бијелој хаљини, која сједи уз зидану греду, главом наслоњеном на руке и држи плишану играчку.

Друштво

Забрињавајуће бројке у Српској: Све више дјеце у раљама предатора

3 ч

0
Синиша Каран на конференцији за медије у Бањалуци.

Република Српска

Каран: Од Дејтона до протектората - ко заправо управља БиХ?

3 ч

0
"30 од 30 поена": Трамп саопштио да је остварио максималан резултат на когнитивном тесту

Свијет

"30 од 30 поена": Трамп саопштио да је остварио максималан резултат на когнитивном тесту

3 ч

0

Више из рубрике

Тешка несрећа у Црној Гори, погинуле двије особе

Регион

Тешка несрећа у Црној Гори, погинуле двије особе

1 д

0
Сплит

Регион

Цијене смјештаја на Јадрану поново експлодирале

1 д

0
Тешка несрећа у Хрватској: Погинуо матурант, троје повријеђених

Регион

Тешка несрећа у Хрватској: Погинуо матурант, троје повријеђених

1 д

0
Пуна корпа у маркету, у позадини се виде полице намирницама.

Регион

Убица цијена отворио и трећу продавницу

1 д

0

  • Најновије

13

23

Харис жестоко оплео по Мелининој свадби: "Гламур ти не може нико платити, мораш га зарадити"

13

19

Срушила се зграда, четири особе погинуле, девет повријеђено: Ужас у Индији

13

04

Ови једноставни трикови ће вам помоћи да се ријешите пчела у дворишту

12

52

Нови шок на Ролан Гаросу – разбијена Ига Швјонтек!

12

48

Тајни војни састанак у Гвантанаму: О чему су разговарали амерички и кубански генерали?

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner