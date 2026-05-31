Дачић: Пет дана сам био на ивици живота и смрти

31.05.2026 10:32

Потпредсједник Владе Србије и министар унутрашњих послова Ивица Дачић изјавио је данас да је пет дана био "на ивици између живота и смрти", као и да је тренутно у процесу рехабилитације и нормализације рада срчаног мишића.

Дачић је навео да људи не размишљају о сопственом здрављу и да му не посвећују довољно пажње све док им оно не буде нарушено.

"Оно што је битно је да људи то не разумију док, нажалост, им се нешто не деси у здравственом систему сопственом, и обично се здрављу посвећује најмања могућа пажња. Ја сам пет дана био у тој вјештачки изазваној коми, да би се уопште сачувао мој живот", рекао је Дачић гостујући у Јутарњем дневнику РТС-а и додао да му је сатурација била 42 због чега је пет дана био на ивици између живота и смрти.

Нагласио је да је болест оставила посљедице на његово здравље због чега мора да ради на јачању срчаног мишића и успостављању нормалног функционисања здравственог система.

Додик и Дачић

Република Српска

Додик: Дачићева снага и енергија одувијек на располагању Републици Српској

"Све је то прошло у реду, али остале су посљедице у смислу тога да треба сада јачати поново срчани мишић, јер неколико дана на респиратору, то су вам мјесеци напорног рада испочетка на успостављању нормалног функционисања здравственог система унутар самог тијела, а у овом случају срчаног мишића. Тако да од три до шест мјесеци је неки период када се очекује нормализација рада срчаног мишића. То је тренутно највећи проблем са којим се суочавам", рекао је Дачић.

Дачић је рекао да сваке седмице иде на контролу и на рехабилитацију којом се јача срчани мишић који сада ради на 43-44 одсто, што је боље у односу на 35 одсто колико је било док је био на респиратору, али је још, како је истакао, испод 50 одсто.

Према његовим ријечима, још није у могућности да ради пуним капацитетом како је то раније радио, преноси Танјуг.

