Истраживање показало да ли страст са годинама нестаје

Анкета из 1999. године међу скоро 3.000 мушкараца и жена старијих од 45 година, коју је спровео ААРП (Америчко удружење пензионера), показује да вођење љубави и даље игра кључну улогу у животу старијих парова.
Око 49 одсто испитаника са сталним партнером води љубав барем једном недјељно, а већина тврди да задовољавајући интимни живот директно утиче на њихов квалитет живота.
Супротно уверењу да страст опада с годинама, истраживања показују да редован интимни живот јача везу и чини парове срећнијим како старе, преноси Женски магазин.
Љекари Мек-илханеј и Буш у књизи “Зависност од секса: Нова наука о утицају повремених интимних односа на дјецу” објашњавају да се интимна повезаност код дугогодишњих парова продубљује хормонским реакцијама током вођења љубави. Мозак ослобађа три главна хормона љубави – допамин, окситоцин и вазопресин – који појачавају задовољство и везу између партнера.
Допамин нас “навлачи” на односе и даје налет узбуђења и енергије. Он награђује тијело осјећајем задовољства, без обзира да ли је активност здрава или штетна. Вођење љубави ослобађа најјачи налет допамина, због чега парови постају зависни једно од другог – желе да се додирују и воде љубав изнова и изнова.
Окситоцин, хормон топлог додира, повећава жељу за интимношћу и везује партнере емоционално. Сваки њежан додир и оргазам појачавају ову повезаност, стварајући круг жеље и привржености који траје годинама.
Вазопресин додатно јача везу, повезује пар и улогу родитеља са дјецом.
Чак и када здравствени проблеми или лекови смањују сексуалну жељу, грљење, мажење и интимни додири и даље ослобађају хормоне љубави и одржавају блискост.
Ови хормони су вредносно неутрални – не маре ко су партнери – али заједно чине да редовна интимност продубљује емоционалну повезаност. Како парови старе, страст младости замјењује топлина и њежна, страствена љубав. ААРП извјештај потврђује: старији парови са редовним сексуалним животом задовољнији су, срећнији и оптимистичнији, чак и више од млађих испитаника.
„Мушкарци у од 70 и више година и жене у добу од 60 и више година имају оптимистичнији поглед на своју тренутну ситуацију од млађих испитаника“, закључује ААРП.
