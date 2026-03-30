Будимир: Утврђује се одакле су стигле дојаве о бомбама

Министар унутрашњих послова Жељко Будимир рекао је да МУП покушава да утврди одакле су стигле дојаве о бомбама у три бањалучке школе, гдје су у току контрадиверзиони прегледи.
Будимир је рекао новинарима у Бањалуци да се претпоставља да су дојаве лажне, али да се у оваквим ситуацијама ништа не препушта случају и да ученици неће бити враћени на наставу док се контрадиверзиони прегледи не заврше.
"Преко наших система за информационо-комуникационе технологије покушавамо утврдити одакле су стигле дојаве", додао је Будимир.
Бања Лука
Огласило се Министарство о дојавама о бомбама у школама у Бањалуци
Полицији је јутрос у 9.45 часова пријављено да је на мејл више школа у Бањалуци стигла порука о постављеним експлозивним направама.
