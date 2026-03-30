Logo
Large banner

Будимир: Утврђује се одакле су стигле дојаве о бомбама

СРНА

СРНА

30.03.2026 13:50

Жељко Будимир
Фото: АТВ

Министар унутрашњих послова Жељко Будимир рекао је да МУП покушава да утврди одакле су стигле дојаве о бомбама у три бањалучке школе, гдје су у току контрадиверзиони прегледи.

Будимир је рекао новинарима у Бањалуци да се претпоставља да су дојаве лажне, али да се у оваквим ситуацијама ништа не препушта случају и да ученици неће бити враћени на наставу док се контрадиверзиони прегледи не заврше.

"Преко наших система за информационо-комуникационе технологије покушавамо утврдити одакле су стигле дојаве", додао је Будимир.

Влада Републике Српске

Бања Лука

Огласило се Министарство о дојавама о бомбама у школама у Бањалуци

Полицији је јутрос у 9.45 часова пријављено да је на мејл више школа у Бањалуци стигла порука о постављеним експлозивним направама.

Подијели:

Тагови :

Дојаве о бомби у школама

дојава о бомби

Бањалука

Коментари (0)
Large banner

  • Најновије

  • Најчитаније

16

13

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner