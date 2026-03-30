Мијења се радно вријеме кафића и трговина у Бањалуци

30.03.2026
Мијења се радно вријеме кафића и трговина у Бањалуци

Од 1. априла на подручју Бањалуке мијења се радно вријеме трговина, кафића, те свих других објеката који обављају занатску и услужну дјелатност.

За угоститељске објекте, без обзира на врсту, који се налазе у стамбено-пословним објектима колективног становања, љетно радно вријеме, које почиње првог априла, је од 7.00 до 24.00 часа, сваког дана (радним и у дане викенда).

Могућност да раде један сат дуже у љетном периоду, дата је угоститељским објектима смјештеним ван стамбено–пословних објеката колективног становања.

То су ресторани, угоститељски објекти за исхрану и пиће и угоститељски објекти за пиће:

  • од 07.00 до 24.00 часа, радним данима
  • од 07.00 до 01.00 час, викендом (петак и субота).

Такође, и ресторани, угоститељски објекти за исхрану и пиће и угоститељски објекти за пиће, којима је додијељен знак квалитета "Златна кашика" могу да раде:

  • од 07.00 до 01.00 час, радним данима
  • од 07.00 до 02.00 часа, викендом (петак и субота)
  • За ноћне клубове предвиђено је сљедеће радно вријеме:
  • од 19.00 до 03.00 часа, радним данима
  • од 19.00 до 04.00 часа, викендом (петак и субота).

Салони за посебне прилике (свадбени салони и слично) могу да раде од 07.00 до 04.00 часа.

Трговински објекти

У исто вријеме, објекти који обављају трговинску, занатску и услужну дјелатност дужни су да се у љетном периоду године придржавају прописаног радног времена, односно да организују своје пословање у периоду од 07.00 до 23.00 часа.

Такође, обавезни су да на видном мјесту истакну горе наведено љетно радно вријеме.

