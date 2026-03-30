Огласило се Министарство о дојавама о бомбама у школама у Бањалуци

Стеван Лулић
30.03.2026 11:21

Влада Републике Српске
Министарство просвјете и културе Републике Српске поручило је, након дојава о бомбама у више бањалучких школа, да се у сарадњи с полицијом предузимају све неопходне мјере.

Истакли су да су ученици и запослени евакуисани из свих школа у које су стигле дојаве.

Дојаве о бомбама у бањалучким основним школама

Министарство наглашава да безбједност ученика и запослених остаје апсолутни приоритет, те да ће наставити да поступа у складу са упутствима надлежних органа.

Безбједност дјеце приоритет

"У оваквим ситуацијама најважније је да систем реагује брзо, смирено и одговорно. Све школе су поступиле у складу са прописаним процедурама, а надлежне службе раде свој посао. Желим јасно да поручим родитељима да је безбједност њихове дјеце у потпуности приоритет и да нема мјеста за панику", рекао је ресорни министар Боривоје Голубовић и додао:

"Сваку пријаву схватамо озбиљно, али исто тако поступамо искључиво на основу провјерених информација и у координацији са надлежним институцијама. Министарство ће наставити да прати ситуацију и благовремено обавјештава јавност“.

Дојаве у три школе

Подсјећамо, јутрос је полицији пријављено да су у три бањалучке основне школе стигли мејлови у којима се наводи да су постављене експлозивне направе.

Ријеч је о Основним школама "Свети Сава", Петар Петровић Његош" и "Бранко Радичевић".

