Дојава о бомби у још једној школи у Бањалуци

У још једној школи у Бањалуци стигла је дојава о бомби, сазнаје АТВ.
Као што је АТВ раније јавио, претходно су дојаве стигле у ОШ "Бранко Радичевић" и "Свети Сава".
Недуго затим, дојава је стигла и у Основну школу "Петар Петровић Његош", сазнаје АТВ.
Из ПУ Бањалука за АТВ је раније потврђено за поменуте двије школе и наглашено да су службеници на терену.
"Јутрос око 09:45 часова ПУ Бањалука пријављено је да је на мејл адресе двије основне школе у Бањалуци стигла порука да је постављена експлозивна направа", речено нам је у полицији.
Додаје се да полицијски службеници поступају по наведеној пријави у складу са Упутством о поступању припадника МУП-а у случају пријетње постављеном експлозивном направом или неким другим опасним средством.
"Ученици, наставно и друго особље се евакуише, те слиједи вршење противдиерзионог прегледа наведених школа", кажу у полицији за АТВ.
