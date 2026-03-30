Дојава о бомби у још једној школи у Бањалуци

АТВ

АТВ
30.03.2026 10:43

У још једној школи у Бањалуци стигла је дојава о бомби, сазнаје АТВ.

Као што је АТВ раније јавио, претходно су дојаве стигле у ОШ "Бранко Радичевић" и "Свети Сава".

Недуго затим, дојава је стигла и у Основну школу "Петар Петровић Његош", сазнаје АТВ.

Основна школа Бранко Радичевић Бањалука

Бања Лука

Дојаве о бомбама у бањалучким основним школама

Из ПУ Бањалука за АТВ је раније потврђено за поменуте двије школе и наглашено да су службеници на терену.

"Јутрос око 09:45 часова ПУ Бањалука пријављено је да је на мејл адресе двије основне школе у Бањалуци стигла порука да је постављена експлозивна направа", речено нам је у полицији.

Несрећа код Кључа, погинуо полицајац

Хроника

Детаљи трагедије: Један припадник МУП-а Српске погинуо, други критично

Додаје се да полицијски службеници поступају по наведеној пријави у складу са Упутством о поступању припадника МУП-а у случају пријетње постављеном експлозивном направом или неким другим опасним средством.

"Ученици, наставно и друго особље се евакуише, те слиједи вршење противдиерзионог прегледа наведених школа", кажу у полицији за АТВ.

Основна школа Бранко Радичевић Бањалука

Бања Лука

Дојаве о бомбама у бањалучким основним школама

