Данас је Духовски понедељак: Ово су обичаји и вјеровања за овај велики празник

Аутор:АТВ
Коментари:0
Српска православна црква и њени вјерници данас обиљежавају Духовски понедјељак, други дан једног од најбитнијих празника у православљу, празника Свете Тројице.
Духовски понедјељак посвећен је Светом Духу. У народном вјеровању, овај дан је дубоко повезан са душама умрлих, али и са поштовањем природе.
Вјерује се да је природа тада пуна духовне енергије, па многи одлазе у шуму, планину или на гробље како би "поздравили" претке.
На Духовски понедјељак куће се ките гранчицама леске, храста, липе и букве, али и цвијећем и травом. Вјерује се да зеленило доноси плодност, здравље и благостање, а уједно тјера зле духове.
На данашњи дан многи људи одлазе на гробља како би запалили свеће својим најмилијима. Вјерује се да се душе тада враћају међу живе, па је важно да их дочекамо са поштовањем. Тада се оставља и храна на гробовима, као симбол сјећања и љубави.
У неким крајевима, породице припремају жито (кољиво), вино и славски колач, чак и ако није слава, јер се вјерује да се тако призива Божји благослов за душе предака.
На Духовски понедјељак се не раде тешки послови, не ради се у пољу. Овај дан је за мир, тишину и духовну сабраност. Старије жене кажу: "Ко на Духове ради, цијеле године му душа не мирује."
У неким крајевима се чак вјерује се тог дана не узимају јаја у руке, како се не би "узнемирила душа" у јајету - симболу живота.
Обичај да се "иду у душе": У селима у Србији, посебно у јужним и источним крајевима, постоји обичај да се "иде у душе" - народ иде од куће до куће, дарује и прима храну у име покојника, како би се њихове душе умилостивиле и добиле утјеху.
