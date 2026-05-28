Logo
Large banner

Данас је Свети Пахомије: Урадите ову ствар прије мрака и успјех вас неће заобићи

Аутор:

АТВ
28.05.2026 07:02

Коментари:

0
Данас је Свети Пахомије: Урадите ову ствар прије мрака и успјех вас неће заобићи
Фото: АТВ

Српска православна црква и њени вјерници данас славе Светог Пахомија Великог, светитеља који је остао упамћен као оснивач манастирског општежића.

Иако је рођен као незнабожац у Мисиру, животни пут га је преко војне службе у војсци цара Константина довео до хришћанства. Видјевши благочестив живот хришћана, Пахомије се крстио и повукао у Тиваидску пустињу, гдје је десет година провео у строгом подвигу.

Предање каже да му се на мјесту званом Тавенисиот јавио анђео у одијелу схимника. Он му је предао дашчицу на којој је био исписан устав за први општежитељни манастир, прорекавши му да ће се ту срести многи монаси ради спасења душа. Пахомије је послушао небески глас и подигао ћелије, а убрзо се око њега окупило толико ученика да је основао још шест манастира. Његова смиреност и трудољубље остали су риједак примјер за све будуће монахе, а до краја живота управљао је заједницом од чак седам хиљада сљедбеника.

Свети Пахомије се упокојио мирно 348. године, оставивши иза себе бројне ученике које је Црква такође уврстила у ред светитеља. За њега се каже да је био велико свјетило Цркве и свједок Христове истине, који је и поред бројних искушења од демона и људи, увијек служио другима као рођени отац или брат.

Молитва

"Преподобни Пахомије Велики, потоцима твојих суза бесплодну пустињу си обрађивао и уздасима из дубине душе, умножио си великим трудом своје таленте. Био си свјећњак свијету, сијајући својим чудесима, Пахомије оче наш: Моли Христа Бога, да спасе душе наше."

Обичаји и вјеровања: Данас се рађају чуда

У нашем народу постоји снажно вјеровање везано за овај празник. Сматра се да је Свети Пахомије заштитник оних који су вриједни и предузимљиви. Према народном вјеровању, онај ко данас започне посао којим жели успјешно да се бави, то ће му се и остварити. Зато се вјерује да је данас идеалан дан да се одважите на први корак у било ком подухвату који планирате – вјерујте у успјех и, према ријечима вјерника, гледаћете како се чудо дешава, преноси Курир.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

СПЦ

светац

молитва

Православни календар

православље

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Новац еври

Свијет

Браћа из БиХ осуђена у Њемачкој због крађе 5.3 милиона евра

2 ч

1
Трофеј иде у Енглеску: Кристал Палас освојио Конференцијску лигу

Фудбал

Трофеј иде у Енглеску: Кристал Палас освојио Конференцијску лигу

9 ч

0
Нови сточарски див: Гради се комплекс за 22 хиљаде говеда

Економија

Нови сточарски див: Гради се комплекс за 22 хиљаде говеда

9 ч

0
Сједница ГО СНСД-а у Бањалуци

Република Српска

"СНСД има више од 40 одсто подршке, комплетна опозиција испод 30 одсто"

10 ч

12

Више из рубрике

кромпир помфрит печени кромпир

Друштво

Уз овај трик добићете најхрскавији помфрит из рерне

10 ч

0
vrućina sunce toplota

Друштво

Топлотна купола оковала Европу, оборени рекорди стари 80 година, има и мртвих

12 ч

0
На иницијативу Удружења Ветерана Гарда Пантери уз подршку ОО СНСД Лопаре почела је реконструкција пута Гарда Пантери које финансирају Путеви и Републике Српске и Влада Републике Српске

Друштво

Почела обнова пута до споменика Бранку Пантелићу Пантеру

13 ч

0
казне саобраћај аутомобили полиција

Друштво

Драстично веће казне за бахату вожњу

13 ч

0

  • Најновије

09

00

Популарни град на Јадрану уводи ограничења због туриста

08

59

Душан открио мрачне тајне затвора: Гурали су му главу у шољу, мокрили по кревету..

08

48

Путин свечано дочекан у Астани: Небо обојено у бојама руске заставе

08

47

Словенију погодило олујно невријеме, температура пала за 15 степени

08

41

Рубио: Куба је у великој невољи

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner