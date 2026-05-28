Данас је Свети Пахомије: Урадите ову ствар прије мрака и успјех вас неће заобићи

Српска православна црква и њени вјерници данас славе Светог Пахомија Великог, светитеља који је остао упамћен као оснивач манастирског општежића.
Иако је рођен као незнабожац у Мисиру, животни пут га је преко војне службе у војсци цара Константина довео до хришћанства. Видјевши благочестив живот хришћана, Пахомије се крстио и повукао у Тиваидску пустињу, гдје је десет година провео у строгом подвигу.
Предање каже да му се на мјесту званом Тавенисиот јавио анђео у одијелу схимника. Он му је предао дашчицу на којој је био исписан устав за први општежитељни манастир, прорекавши му да ће се ту срести многи монаси ради спасења душа. Пахомије је послушао небески глас и подигао ћелије, а убрзо се око њега окупило толико ученика да је основао још шест манастира. Његова смиреност и трудољубље остали су риједак примјер за све будуће монахе, а до краја живота управљао је заједницом од чак седам хиљада сљедбеника.
Свети Пахомије се упокојио мирно 348. године, оставивши иза себе бројне ученике које је Црква такође уврстила у ред светитеља. За њега се каже да је био велико свјетило Цркве и свједок Христове истине, који је и поред бројних искушења од демона и људи, увијек служио другима као рођени отац или брат.
"Преподобни Пахомије Велики, потоцима твојих суза бесплодну пустињу си обрађивао и уздасима из дубине душе, умножио си великим трудом своје таленте. Био си свјећњак свијету, сијајући својим чудесима, Пахомије оче наш: Моли Христа Бога, да спасе душе наше."
У нашем народу постоји снажно вјеровање везано за овај празник. Сматра се да је Свети Пахомије заштитник оних који су вриједни и предузимљиви. Према народном вјеровању, онај ко данас започне посао којим жели успјешно да се бави, то ће му се и остварити. Зато се вјерује да је данас идеалан дан да се одважите на први корак у било ком подухвату који планирате – вјерујте у успјех и, према ријечима вјерника, гледаћете како се чудо дешава, преноси Курир.
