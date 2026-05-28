Цијене нафте се приближиле најнижем нивоу у посљедњих пет недјеља

Аутор:АТВ
Цијене нафте на свјетским тржиштима пале су у среду за око пет одсто, чиме су се приближиле најнижем нивоу у посљедњих пет седмица.
Након тога се међународно референтна нафта Брент кретао на око 96 долара по барелу, а америчка сирова нафта WTI на нивоу од 89 долара по барелу, пренио је Трејдинг економикс.
Разлог за овакав пад су очекивања могућег мировног споразума између Сједињених Америчких Држава и Ирана, што би могло да доведе до поновног отварања Ормуског мореуза и стабилизације снабдијевања енергентима.
Оптимизам на тржишту услиједио је након извјештаја иранске државне телевизије о наводном нацрту привременог споразума о окончању сукоба између Техерана и Вашингтона, иако је Бијела кућа те наводе одбацила као "потпуну измишљотину".
Могуће поновно отварање Ормуског мореуза, кроз који пролази око 20 одсто глобалних испорука нафте и течног природног гаса, могло би значајно да ублажи притиске на свјетско енергетско тржиште.
Ипак, кључна питања и даље нису ријешена, укључујући приступ замрзнутој иранској имовини и гаранције за безбједан пролаз бродова кроз мореуз.
Амерички државни секретар Марко Рубио изјавио је да би преговори могли да потрају још неколико дана, док су ирански званичници потврдили наставак индиректних разговора са Вашингтоном.
Ормуски мореуз остаје углавном затворен, мада су два супертанкера, која нису повезана са Ираном, у уторак први пут послије недјељу дана прошла кроз тај стратешки поморски правац.
(танјуг)
