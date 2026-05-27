Драстично веће казне за бахату вожњу

Аутор:

Магдалена Глигић
27.05.2026 19:35

Бахата вожња, кориштење мобилног телефона током управљања возилом, пролазак кроз црвено свјетло и прекорачење брзине – прекршаји су који ће се кажњавати драстичније.

Нове измјене закона доносе строже санкције за несавјесне возаче. Измјене закона и допуне – данас су ступиле на снагу. Према новим мјерама уводи се и нови прекршај „обијесна вожња“.

„Сада ће се под објесном вожњом сматрати свако код кога се утврди концентрација алкохола у организму преко 1,5 грам кроз килограм и ту су запрјећене новчане казне од 2000 до 3000 КМ , 180 дана забране управљања моторним возилом и два казнена бода“, рекао је инспектор Тадић Тихомир.

Пролазак два или више пута кроз црвено свјетло, прекорачење од 40 километара на час изнад дозвољене брзине у насељеном мјесту, односно ван насеља брзином већом од 60 км на час подразумјеваће се обијесном вожњом. Биће веће казне и у случају претицања колоне при пуној линији. И то није све.

Према новим измјенама закона уколико користите мобилни телефон или возите без појаса добићете казну од 200 до 400 конвертибилних марака, зато телефон оставите а појас завежите.

Грађани одлуком и више него задовољни.

"Генерално мислим да треба да буде уствари мало пооштрено, то је мој став не само за закон о саобраћају него и иначе. Сви други закони би требало да се поштују и да на одређени начин и инспекцијске службе и сви остали воде рачуна да се закони поштују“, рекао је један од грађана, а други су се усагласили:

„Ја сам дуже времена живио и радио у Швицарској све прописе знам и швицарци само ударају по џепу. Наш народ је тако васпитан да се неће свезат“.

"Никад нисам ушао у ауто да се не свежем. Овакви што праве нереде такве треба више кажњавати“.

„Треба тако, сигурно треба тако“.

Саобраћајни стручњаци упозоравају да је одлука несмотрено дефинисана.

„Готово да сама та казна ријетко ће се изрицати али и тешко је доказива сама по себи јер једноставно казна има тај ефекат ако је евидентира стационари радар или полицијски службених на тој микролокацији гдје се догодило а не за 20 минута на више саобраћајница или слично“, рекао је Миленко Јаћимовић, стручњак из области безбједности саобраћаја.

Јаћимовић истиче и како је ово девето повећање репресивних мјера, а стање на улицама исто, негдје чак и горе. Неопходне су нове методе комбинације репресивних и превентивних мјера, већи број присутних полицајских службеника како би стање у саобраћају коначно постало безбједније.

