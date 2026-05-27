Драстично веће казне за бахату вожњу

Аутор:Магдалена Глигић
Бахата вожња, кориштење мобилног телефона током управљања возилом, пролазак кроз црвено свјетло и прекорачење брзине – прекршаји су који ће се кажњавати драстичније.
Нове измјене закона доносе строже санкције за несавјесне возаче. Измјене закона и допуне – данас су ступиле на снагу. Према новим мјерама уводи се и нови прекршај „обијесна вожња“.
„Сада ће се под објесном вожњом сматрати свако код кога се утврди концентрација алкохола у организму преко 1,5 грам кроз килограм и ту су запрјећене новчане казне од 2000 до 3000 КМ , 180 дана забране управљања моторним возилом и два казнена бода“, рекао је инспектор Тадић Тихомир.
Пролазак два или више пута кроз црвено свјетло, прекорачење од 40 километара на час изнад дозвољене брзине у насељеном мјесту, односно ван насеља брзином већом од 60 км на час подразумјеваће се обијесном вожњом. Биће веће казне и у случају претицања колоне при пуној линији. И то није све.
Према новим измјенама закона уколико користите мобилни телефон или возите без појаса добићете казну од 200 до 400 конвертибилних марака, зато телефон оставите а појас завежите.
"Генерално мислим да треба да буде уствари мало пооштрено, то је мој став не само за закон о саобраћају него и иначе. Сви други закони би требало да се поштују и да на одређени начин и инспекцијске службе и сви остали воде рачуна да се закони поштују“, рекао је један од грађана, а други су се усагласили:
„Ја сам дуже времена живио и радио у Швицарској све прописе знам и швицарци само ударају по џепу. Наш народ је тако васпитан да се неће свезат“.
"Никад нисам ушао у ауто да се не свежем. Овакви што праве нереде такве треба више кажњавати“.
„Треба тако, сигурно треба тако“.
„Готово да сама та казна ријетко ће се изрицати али и тешко је доказива сама по себи јер једноставно казна има тај ефекат ако је евидентира стационари радар или полицијски службених на тој микролокацији гдје се догодило а не за 20 минута на више саобраћајница или слично“, рекао је Миленко Јаћимовић, стручњак из области безбједности саобраћаја.
Јаћимовић истиче и како је ово девето повећање репресивних мјера, а стање на улицама исто, негдје чак и горе. Неопходне су нове методе комбинације репресивних и превентивних мјера, већи број присутних полицајских службеника како би стање у саобраћају коначно постало безбједније.
