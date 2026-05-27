Аутор:АТВ
Коментари:0
Кох је лаган и сочан домаћи колач који се прави од неколико основних састојака. Савршен је уз кафу, посебно када се добро охлади.
Мекани бисквит натопљен топлим млијеком даје му препознатљиву текстуру и укус који подсјећа на старе породичне рецепте.
Састојци:
- четири јајета
- четири кашике шећера
- четири кашике гриза
- двије кашике брашна
- једна кашичица прашка за пециво
- 500 милилитара млијека
- три до четири кашике шећера за млијеко
- једна врећица ванилин шећера по жељи
Припрема:
Умутите бјелањке у чврст снијег па постепено додајте шећер. Након тога, додајте жумањке и кратко измијешајте. Умијешајте гриз, брашно и прашак за пециво, пише Кликс
Смјесу сипајте у подмазан плех и пеците неких 20 минута на 180 степени. Загријте млијеко са шећером. Можете додати и један ванилин шећер. Печен и још топао кох прелити топлим млијеком. Оставите да упије течност и добро охладите прије послуживања.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
17
58
17
54
17
45
17
41
17
35
Тренутно на програму