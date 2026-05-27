Logo
Large banner

Кох је старински колач који многе подсјећа на д‌јетињство: Прави се од основних састојака

Аутор:

АТВ
27.05.2026 17:45

Коментари:

0
koh kolač recept
Фото: YouTube/printscreen

Кох је лаган и сочан домаћи колач који се прави од неколико основних састојака. Савршен је уз кафу, посебно када се добро охлади.

Мекани бисквит натопљен топлим млијеком даје му препознатљиву текстуру и укус који подсјећа на старе породичне рецепте.

Састојци:

- четири јајета

- четири кашике шећера

- четири кашике гриза

- двије кашике брашна

- једна кашичица прашка за пециво

- 500 милилитара млијека

- три до четири кашике шећера за млијеко

- једна врећица ванилин шећера по жељи

Припрема:

Умутите бјелањке у чврст снијег па постепено додајте шећер. Након тога, додајте жумањке и кратко измијешајте. Умијешајте гриз, брашно и прашак за пециво, пише Кликс

Смјесу сипајте у подмазан плех и пеците неких 20 минута на 180 степени. Загријте млијеко са шећером. Можете додати и један ванилин шећер. Печен и још топао кох прелити топлим млијеком. Оставите да упије течност и добро охладите прије послуживања.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Рецепт

колач

десерт

јефтин рецепт

кухиња

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Влада Републике Српске

Друштво

Огласило се Министарство: Повећање материнског додатка са 406 на 746 КМ

1 ч

2
Супер Ел Нињо пустоши Европу, а тек је мај! У Француској броје мртве

Друштво

Супер Ел Нињо пустоши Европу, а тек је мај! У Француској броје мртве

1 ч

0
Мајка дијете права мајки

Друштво

Велико повећање: Матерински додатак у Српској скочио на 746 КМ

2 ч

0
Гранични прелаз Градишка

Друштво

Продужено радно вријеме ЦИ Градишка

2 ч

0

  • Најновије

17

58

Повео па се "распао": Ролан Гарос завршен за Србина!

17

54

Бијела кућа демантовала Техеран: "Чиста измишљотина"

17

45

Кох је старински колач који многе подсјећа на д‌јетињство: Прави се од основних састојака

17

41

Звао молера да окречи стан од 60 квадрата, а цијена га изненадила: "Да ли је ово нормално"

17

35

Весна Ђогани о “проблемима” са мужем због Хариса Џиновића: "Не кајем се"

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner