Продужено радно вријеме ЦИ Градишка

УИО продужава радно вријеме царинске службе у Царинској испостави Градишка четвртком и петком до 22 сата.
Управа за индиректно опорезивање обавјештава све обвезнике индиректних пореза, кориснике царинског система и јавност да ће царинска служба у Царинској испостави Градишка четвртком и петком радити продужено, односно до 22:00 часа.
Редовно радно вријеме царинске службе у овој царинској испостави је од 08:00 до 20:00 часова, али је донесена одлука о продужењу рада у дане када су највеће гужве и појачан промет робе и транспортних средстава на улазу у Босну и Херцеговину.
Продужење радног времена уведено је с циљем пружања додатне подршке привредним субјектима и свим корисницима царинских услуга, те како би се убрзао проток роба и смањила чекања која су посебно изражена четвртком и петком.
УИО овим активностима настоји изаћи у сусрет пословној заједници и омогућити ефикасније обављање царинских процедура, уз смањење застоја и растерећење граничног промета, наводи се у саопштењу.
Управа за индиректно опорезивание ће и у наредном периоду наставити пратити стање на терену и, у складу са потребама привреде и интензитетом промета, предузимати мјере с циљем унапређења царинских процедура и квалитетнијег пружања услуга корисницима, саопштено је испред Управе за индиректно опорезивање.
