Logo
Large banner

Продужено радно вријеме ЦИ Градишка

Аутор:

АТВ
27.05.2026 15:30

Коментари:

0
Гранични прелаз Градишка
Фото: AMSRS

УИО продужава радно вријеме царинске службе у Царинској испостави Градишка четвртком и петком до 22 сата.

Управа за индиректно опорезивање обавјештава све обвезнике индиректних пореза, кориснике царинског система и јавност да ће царинска служба у Царинској испостави Градишка четвртком и петком радити продужено, односно до 22:00 часа.

Редовно радно вријеме царинске службе у овој царинској испостави је од 08:00 до 20:00 часова, али је донесена одлука о продужењу рада у дане када су највеће гужве и појачан промет робе и транспортних средстава на улазу у Босну и Херцеговину.

Продужење радног времена уведено је с циљем пружања додатне подршке привредним субјектима и свим корисницима царинских услуга, те како би се убрзао проток роба и смањила чекања која су посебно изражена четвртком и петком.

УИО овим активностима настоји изаћи у сусрет пословној заједници и омогућити ефикасније обављање царинских процедура, уз смањење застоја и растерећење граничног промета, наводи се у саопштењу.

Управа за индиректно опорезивание ће и у наредном периоду наставити пратити стање на терену и, у складу са потребама привреде и интензитетом промета, предузимати мјере с циљем унапређења царинских процедура и квалитетнијег пружања услуга корисницима, саопштено је испред Управе за индиректно опорезивање.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

ГП Градишка

нови гранични прелаз Градишка

продужено радно вријеме

УИО БиХ

саопштење

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Електро-Бијељина: У Лопарама у току велика реконструкција далековода - Циљ стабилније снабдијевање струјом током зиме

Друштво

Електро-Бијељина: У Лопарама у току велика реконструкција далековода - Циљ стабилније снабдијевање струјом током зиме

22 мин

0
киша невријеме лоше вријеме падавине

Друштво

Лијепо вријеме није дуго трајало: Сутра киша и пљускови

1 ч

0
Отац Предраг упозорио вјернике: Ово никако не радите

Друштво

Отац Предраг упозорио вјернике: Ово никако не радите

2 ч

0
У оквиру републичке акције "Лако је појас везати", Агенција за безбједност саобраћаја Републике Српске у сарадњи са градском управом у Фочи, поклонила је данас фочанском Удружењу вишечланих породица "Опстанак" четири аутосједалице и за првачиће Основне школе "Свети Сава" одржала предавање о правилима саобраћаја.

Друштво

"Лако је појас везати": Аутосједалице за вишечлане породице, предавање и сликовнице за првачиће

2 ч

0

  • Најновије

15

44

Вечера о којој бруји регион! Цеца објавила фотку са свјетским заводником Симонеом

15

41

Детаљи хапшења старлете Тамаре Бојанић

15

36

СИПА ухапсила Радована Јелушића: Осуђиван за пљачку златаре у Токију, хапшен у Риму и Шпанији

15

35

Цвијановић: Захвалност свима који су уградили своје животе у темеље Српске

15

30

Продужено радно вријеме ЦИ Градишка

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner