Хаос у Пули: Мачетом разбијао аута, оштетио и кућу

30.03.2026 13:43

Осам приватних возила и једну кућу оштетио је мачетом 43-годишњи Загрепчанин на подручју Пуле те је против њега, након што је ухапшен, поднесена казнена пријава, саопштила је истарска полиција.

Пулска је полиција провела криминалистичко истраживање над 43-годишњаком и утврдила сумњу да је починио девет казнених дјела оштећења туђе ствари.

Мушкарца сумњиче да је у ноћи с 24. на 25. марта у улици 43. Истарске дивизије мачетом оштетио шест аутомобила. На неким је разбио вјетробранска стакла, док је на другима разбио свјетла или оштетио каросерију аутомобила. На тај начин оштетио је шестеро хрватских држављана у доби од 42 до 50 година, док је 46-годишњој власници, осим аутомобила, разбио и стакло на улазним вратима породичне куће.

Осумњичени је још два аутомобила оштетио у Мутворанској улици тако што је разбио вјетробранска стакла, чиме је оштетио двоје власника у доби од 33 и 37 година. Укупна материјална штета која је настала власницима процјењује се на више хиљада евра.

По завршетку криминалистичког истраживања, данас у јутарњим сатима, осумњичени је приведен у притворску јединицу Полицијске управе истарске, уз казнену пријаву која се доставља надлежном државном тужилаштву, преноси Дневник.хр.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

