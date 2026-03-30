Logo
Large banner

Шобот: Лицемјерно да о платама причају они који су могли да о тим платама одлучују

Аутор:

АТВ
30.03.2026 13:40

Коментари:

4
В.д. генералног директора УКЦ-а Републике Српске Никола Шобот поручио је да је лицемјерно да о платама здравствених радника причају они који су имали прилику да о тим платама одлучују.

Шобот је истакао да Руководство УКЦ-а као једно од кључних опредјељења има унапређење статуса радника у здравству као и њихово континуирано повећање плата и стварање услова за професионално напредовање.

Милорад Додик

Република Српска

Додик: Ђајић је дволичан и фолирант, показао да није један од нас

"У потпуности сам свјестан одговорности коју здравствени радници свакодневно носе као и њихове незамјењиве улоге у очувању здравља грађана Републике Српске. Као што је најављено, у наредном периоду планиране су конкретне мјере које укључују унапређење материјалног положаја здравствених радника јер наш циљ је изградња стабилног и мотивисаног здравственог система. Остајемо посвећени дијалогу са запосленим и синдикатима како би дошли до заједничких рјешења у интересу радника и пацијената", рекао је Шобот и додао:

Дачић и Додик

Србија

Дачић се захвалио руководству Српске: Били уз мене у најтежим тренуцима

"Такође, морам да нагласим да је лицемјерно данас слушати жалбе о висини плата од оних који су имали прилику да о тим истим платама одлучују. Посебно кад долазе од бивших руководилаца који су док су били на позицији директора имали одговорност и механизме да унаприједе материјални положај запослених. Зато данашње критике дјелују не само недосљедно већ и крајње лицемјерно и свима је јасно, служе за убирање јефтиних политичких поена".

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Никола Шобот

УКЦ Републике Српске

plate

povećanje plata

Коментари (4)
Large banner

Више из рубрике

Милорад Додик

Република Српска

Додик: Ђајић је дволичан и фолирант, показао да није један од нас

3 ч

8
Зора Видовић

Република Српска

Видовић: Више од пет милиона КМ за приједорске рударе

3 ч

0
Народна скупштина Републике Српске

Република Српска

Почела посебна сједница НСРС о платама у јавном сектору

4 ч

0
Расписан конкурс за суфинансирање програма вриједан 102.000 КМ

Република Српска

Расписан конкурс за суфинансирање програма вриједан 102.000 КМ

4 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

16

13

Заказана сједница Предсједништва СНСД-а

16

09

Нинковић: "Чистоћа" доставила захтјев за поскупљење услуга

16

08

Ово су имена ухапшених који су подводили д‌јевојчице и плаћали им за сексуалне услуге

16

07

Новак Ђоковић стиже у Зеницу на утакмицу БиХ - Италија

16

03

Драма у Приштини: Урушио се пут, све пропало у огромну рупу!

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner