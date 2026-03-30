Расписан конкурс за суфинансирање програма вриједан 102.000 КМ

Министарство за научнотехнолошки развој и високо образовање Републике Српске расписало је Конкурс за суфинансирање програма међународне научноистраживачке сарадње у 2026. години.
Министарство ће са укупно 102.000 КМ подржати учешће на научним скуповима у иностранству, боравак или долазак страних научника по позиву и учешће у научноистраживачким програмима Европске уније.
Када је ријеч о научним скуповима у иностранству ради излагања научног рада или учешћа у радним тијелима научног скупа у току 2026. године, пријаву на конкурс заједнички подносе кандидат и научноистраживачка организација у којој је кандидат запослен или студира, а научноистраживачка организација мора бити уписана у Регистар научноистраживачких организација који се води при Министарству.
Између осталог, потребно је и да пријављени кандидат има научно, односно наставно-научно или сарадничко звање, да је организатор научног скупа доставио потврду о прихватању апстракта научног рада или цијелог научног рада, постера, усменог излагања кандидата или излагања кандидата по позиву организатора. Ако један научни рад има више аутора, финансијску подршку за учешће на научном скупу може добити само један кандидат, а аутори између себе бирају представника који ће конкурисати за средства.
Свијет
Нетанјаху наредио пуни приступ Цркви Светог гроба за патријарха Јерусалима
У складу са финансијским планом Ресора за научнотехнолошки развој у 2026. години средства за ову намјену износе 34.000 KM.
За суфинансирање боравка или доласка страних научника по позиву услов је да пријаву на конкурс поднесе научноистраживачка организација уписана у Регистар научноистраживачких организација који се води при Министарству и да програм боравка страних научника доприноси повезивању истраживача из Српске са истраживачима у иностранству. Министарство суфинансира путне трошкове за долазак страног научника, трошкове смјештаја и хонорара. У складу са финансијским планом, укупна средства за ову намјену износе 16.000 КМ.
Република Српска
Додик: Одлазак у Москву ради подршке борби против ревизије историје
За стимулисање учешћа научноистраживачких организација из Републике Српске у оквирним програмима Европске уније за истраживање и развој Министарство финансијски подржава научноистраживачке организације уписане у Регистар научноистраживачких организација. Министарство подржава припремне активности на изради пројектних приједлога и одобрене пројекте, при чему се првенствено пружа подршка пријавама за програм Хоризонт Европа и координаторима који у претходном периоду нису финансијски подржани.
У складу са финансијским планом расподјеле новца Ресора за научнотехнолошки развој у 2026. години за ову намјену су предвиђене 52.000 KM.
Конкурс ће бити отворен до 01.09.2026. године.
